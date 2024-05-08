Steam Fiyatı 250 TL'yi Aşan Oyun ve 4 Diğer Yapım Netflix Abonelerine Ücretsiz
Steam Fiyatı 250 TL'yi Aşan Oyun ve 4 Diğer Yapım Netflix Abonelerine Ücretsiz
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Yakın zamanda kendi oyun stüdyosunu da kuran Netflix kullanıcılarına "Netflix Games" hizmetiyle ekstra bir ücret ödemeden farklı oyunlara da erişme imkanı sunuyor.
Netflix Mayıs ayı içerisinde beş yeni oyunu daha kütüphanesine ekleyeceğini duyurdu.
Netflix aboneleri için ücretsiz olacak en dikkat çekici oyun ise şüphesiz Steam fiyatı 250 TL'yi aşan ve oyuncular tarafından çok sevilen Katana Zero.
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