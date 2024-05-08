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Steam Fiyatı 250 TL'yi Aşan Oyun ve 4 Diğer Yapım Netflix Abonelerine Ücretsiz

Steam Fiyatı 250 TL'yi Aşan Oyun ve 4 Diğer Yapım Netflix Abonelerine Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
08.05.2024 - 21:01

Oyun konusundaki yatırımlarına hız veren Netflix kullanıcılarına ücretsiz sunduğu oyun kütüphanesini genişletiyor. Steam fiyatı 250 TL'yi aşan sevilen bir oyun ve beraberinde 4 yapım daha bu ay kütüphaneye ekleniyor.

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Yakın zamanda kendi oyun stüdyosunu da kuran Netflix kullanıcılarına "Netflix Games" hizmetiyle ekstra bir ücret ödemeden farklı oyunlara da erişme imkanı sunuyor.

Yakın zamanda kendi oyun stüdyosunu da kuran Netflix kullanıcılarına "Netflix Games" hizmetiyle ekstra bir ücret ödemeden farklı oyunlara da erişme imkanı sunuyor.

Mobil cihazlarda 'Oyunlar' sekmesi üzerinden erişilebilen oyunlar arasında Netflix'in dizilerinden ilham alan yapımlar olduğu gibi oyun dünyasında ses getirmiş farklı yapımlar da yer alıyor.

Netflix Mayıs ayı içerisinde beş yeni oyunu daha kütüphanesine ekleyeceğini duyurdu.

Netflix aboneleri için ücretsiz olacak en dikkat çekici oyun ise şüphesiz Steam fiyatı 250 TL'yi aşan ve oyuncular tarafından çok sevilen Katana Zero.

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