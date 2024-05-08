Oyunlar Yüzünden Flörtü ve Ailesi Tarafından Darlanan Oyuncunun Yaşadıkları Sizi Bile Bıktıracak
Oyunlar Yüzünden Flörtü ve Ailesi Tarafından Darlanan Oyuncunun Yaşadıkları Sizi Bile Bıktıracak
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Oyun oynadığı için flörtüyle arası bozulan bir oyuncu yaşadıklarını anlatmakla kalmayıp, adeta içini döktü!
Öyle ki konu ikili arasındaki iletişimi de geçip, aileler boyutuna da taşınmış.
Sebep ise hepimize hayatı dar eden "elalem ne der" mevzusu...
Umuyoruz ki artık bu kadarı gerçek değildir...
Kullanıcının içini döktüğü bu gönderilerin ardından ise bitmek bilmeyen tartışma malumunuz olduğu üzere yeniden alevlendi.
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Ve tekrar "gamerların ilişki yaşanacak ideal insanlar" olduğu argümanında birleşildi.
Bir de size soralım!
Siz tüm bu tartışma...
Genel olarak konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Buyurun, yorumlarda tartışalım!
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