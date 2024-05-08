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Oyunlar Yüzünden Flörtü ve Ailesi Tarafından Darlanan Oyuncunun Yaşadıkları Sizi Bile Bıktıracak

Oyunlar Yüzünden Flörtü ve Ailesi Tarafından Darlanan Oyuncunun Yaşadıkları Sizi Bile Bıktıracak

Croft
Croft - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 19:58

İlişkilerin en tartışmalı konularından biri de son yıllarda oyunlar. Bir Twitter (X) kullanıcısı da flörtü ve flörtünün ailesi ile oyun sevgisi yüzünden yaşadıklarını anlatarak tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.

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Geçtiğimiz günlerde oyun oynayan erkeklerin aslında ideal koca adayları olduğunu söyleyen kullanıcının yarattığı tartışmayı belki hatırlarsınız.

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Oyun oynadığı için flörtüyle arası bozulan bir oyuncu yaşadıklarını anlatmakla kalmayıp, adeta içini döktü!

Oyun oynadığı için flörtüyle arası bozulan bir oyuncu yaşadıklarını anlatmakla kalmayıp, adeta içini döktü!
twitter.com

Öyle ki konu ikili arasındaki iletişimi de geçip, aileler boyutuna da taşınmış.

Öyle ki konu ikili arasındaki iletişimi de geçip, aileler boyutuna da taşınmış.
twitter.com

Sebep ise hepimize hayatı dar eden "elalem ne der" mevzusu...

Sebep ise hepimize hayatı dar eden "elalem ne der" mevzusu...
twitter.com

Umuyoruz ki artık bu kadarı gerçek değildir...

Umuyoruz ki artık bu kadarı gerçek değildir...
twitter.com

Kullanıcının içini döktüğü bu gönderilerin ardından ise bitmek bilmeyen tartışma malumunuz olduğu üzere yeniden alevlendi.

Kullanıcının içini döktüğü bu gönderilerin ardından ise bitmek bilmeyen tartışma malumunuz olduğu üzere yeniden alevlendi.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Ve tekrar "gamerların ilişki yaşanacak ideal insanlar" olduğu argümanında birleşildi.

Ve tekrar "gamerların ilişki yaşanacak ideal insanlar" olduğu argümanında birleşildi.
twitter.com

Bir de size soralım!

Bir de size soralım!
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Siz tüm bu tartışma...

Siz tüm bu tartışma...
twitter.com

Genel olarak konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Genel olarak konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
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Buyurun, yorumlarda tartışalım!

Buyurun, yorumlarda tartışalım!
twitter.com

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