Rakibi İşte Böyle Şaşırtacaksın! Profesyonel CS2 Oyuncusu Maçın Ortasında Silahıyla Müzik Yaptı
Rakibi İşte Böyle Şaşırtacaksın! Profesyonel CS2 Oyuncusu Maçın Ortasında Silahıyla Müzik Yaptı
CS2 maçlarının ne kadar gergin geçebildiği malumunuz. Hele konu bir de profesyonel arenadaki maçlar olunca durumu ancak tahmin edebiliyoruz. Ancak profesyonel bir esporcu CS2'de müzikal yeteneklerini konuşturmaya karar verince ortaya gülümseten anlar çıktı.
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Valve'ın oyunlarına gizlediği kimisi tatlı kimisi ilginç detaylar malumunuz.
Bu alanlardan biri de Inferno haritasında yer alan bu çanlar.
Profesyonel esporcu Neityu da kıran kırana geçen bir maçın tam ortasında biraz eğlenmek istemiş olacak ki Inferno çanlarını Baby Shark çalmak için kullandı!
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