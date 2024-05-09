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Rakibi İşte Böyle Şaşırtacaksın! Profesyonel CS2 Oyuncusu Maçın Ortasında Silahıyla Müzik Yaptı

Rakibi İşte Böyle Şaşırtacaksın! Profesyonel CS2 Oyuncusu Maçın Ortasında Silahıyla Müzik Yaptı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 11:58

CS2 maçlarının ne kadar gergin geçebildiği malumunuz. Hele konu bir de profesyonel arenadaki maçlar olunca durumu ancak tahmin edebiliyoruz. Ancak profesyonel bir esporcu CS2'de müzikal yeteneklerini konuşturmaya karar verince ortaya gülümseten anlar çıktı.

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Valve'ın oyunlarına gizlediği kimisi tatlı kimisi ilginç detaylar malumunuz.

Valve'ın oyunlarına gizlediği kimisi tatlı kimisi ilginç detaylar malumunuz.

CS:GO'nun halefi CS2'de tıpkı kendinden önceki oyunda olduğu gibi bu ilginç detaylardan nasibini alan oyunlardan. Oyuncular farklı haritalarda kimi zaman yaratıcılıklarını konuşturacak alanlar bulabiliyorlar.

Bu alanlardan biri de Inferno haritasında yer alan bu çanlar.

Bu alanlardan biri de Inferno haritasında yer alan bu çanlar.

Maçın heyecanıyla bu zamana dek burada müzik yapmayı hiç düşünmemiş olabilirsiniz ancak her biri farklı tınılara sahip olan bu çanlara ateş ederek kendi melodilerinizi oluşturabilirsiniz.

Profesyonel esporcu Neityu da kıran kırana geçen bir maçın tam ortasında biraz eğlenmek istemiş olacak ki Inferno çanlarını Baby Shark çalmak için kullandı!

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