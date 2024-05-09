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Remedy'den Üzücü Haber: Geliştirme Aşamasında Olan Multiplayer Odaklı Oyun İptal Edildi!

Remedy'den Üzücü Haber: Geliştirme Aşamasında Olan Multiplayer Odaklı Oyun İptal Edildi!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 10:31

Remedy, sessiz sedasız geliştirdiği Multiplayer odaklı yeni oyunlarını iptal etti.

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Oyunun kod adı 'Kestrel' olarak belirlenmişti.

Oyunun kod adı 'Kestrel' olarak belirlenmişti.

Remedy tarafından geliştirilen bu yapım, Kestrel kod adına sahipti. Multiplayer ve eşli oyuncu odaklı olması planlanan bu yapım, ne yazık ki iptal edildi.

Kestrel, henüz konsept aşamasındaydı.

Kestrel, henüz konsept aşamasındaydı.

İptal edilen bu yapım, henüz geliştirme sürecinin başlarındaydı. Konsept çalışmaları yeni başlayan bu projede, çok küçük bir ekip çalışıyordu. Kestrel, çok ileri gidemeden fişi çekilen bir oyun oldu.

İptal edilme sebebi ise tamamen iş gücünden kaynaklanıyor.

İptal edilme sebebi ise tamamen iş gücünden kaynaklanıyor.

Remedy, halihazırda birçok proje üzerinde çalışıyor. Bu projelerin aksamasını istemeyen stüydo, Kestrel projesinin fişini çekti. Buraya ayrılan kaynak ve iş gücü, geliştirmekte oldukları büyük oyunlara aktarılacak.

Remedy'nin takvimi bir hayli yoğun.

Remedy'nin takvimi bir hayli yoğun.

Geçtiğimiz yıl Alan Wake 2 ile bir sürpriz yapan geliştirici ekip, üretime tam gaz devam ediyor. Remedy'nin geliştirdiği oyunlar arasında Max Payne 1&2 Remake ve Control 2 yer alıyor.

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