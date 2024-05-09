Remedy'den Üzücü Haber: Geliştirme Aşamasında Olan Multiplayer Odaklı Oyun İptal Edildi!
Remedy'den Üzücü Haber: Geliştirme Aşamasında Olan Multiplayer Odaklı Oyun İptal Edildi!
Remedy, sessiz sedasız geliştirdiği Multiplayer odaklı yeni oyunlarını iptal etti.
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Oyunun kod adı 'Kestrel' olarak belirlenmişti.
Kestrel, henüz konsept aşamasındaydı.
İptal edilme sebebi ise tamamen iş gücünden kaynaklanıyor.
Remedy'nin takvimi bir hayli yoğun.
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