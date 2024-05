Call of Duty Game Pass'e Gelebilir Ancak Game Pass'e de Zam Yolu Görünüyor

The Verge'in haberine göre yeni Call of Duty oyunlarının Game Pass sistemine eklenmesine dair şirket içi tartışmalar sürüyor. Üstelik bu tartışmalar yeni de değil. Kısacası yeni Call of Duty oyunlarını Game Pass'te görme ihtimalimiz var ancak bu durum beraberinde pek de işimize gelmeyecek bir hadiseyi de gteirebilir.