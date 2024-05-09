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Call of Duty Game Pass'e Gelebilir Ancak Game Pass'e de Zam Yolu Görünüyor

Call of Duty Game Pass'e Gelebilir Ancak Game Pass'e de Zam Yolu Görünüyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
09.05.2024 - 13:42

Şu sıralar stüdyo kapatmaların etkisiyle çalkalanan Microsoft cephesinde Call of Duty oyunlarını Game Pass'e ekleme planları tekrar ayyuka çıkmış gibi görünüyor ancak masada Game Pass fiyatına zam yapılması seçeneği de var.

Kaynak

Microsoft ve dolayısıyla Xbox cephesinde şu sıralar büyük bir karmaşa hakim.

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Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıllarda Microsoft rekor bir satın alımla Activision-Blizzard'ı bünyesine katmış, oyun dünyasının en popüler serilerinden olan Call of Duty de böylece şirket çatısı altına girmişti.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıllarda Microsoft rekor bir satın alımla Activision-Blizzard'ı bünyesine katmış, oyun dünyasının en popüler serilerinden olan Call of Duty de böylece şirket çatısı altına girmişti.

Satın alımın ardından ise oyuncuların en merak ettiği konulardan biri ise Call of Duty oyunlarının Microsoft'un oyunculara aylık abonelik ücreti karşılığında dev bir oyun kütüphanesine erişim imkanı sağlayan hizmeti Xbox Game Pass'e eklenip eklenmeyeceği olmuştu.

Call of Duty oyunlarını Xbox Game Pass'e ekleme fikri tekrar masaya gelmiş gibi görünüyor.

Call of Duty oyunlarını Xbox Game Pass'e ekleme fikri tekrar masaya gelmiş gibi görünüyor.

The Verge'in haberine göre yeni Call of Duty oyunlarının Game Pass sistemine eklenmesine dair şirket içi tartışmalar sürüyor. Üstelik bu tartışmalar yeni de değil. Kısacası yeni Call of Duty oyunlarını Game Pass'te görme ihtimalimiz var ancak bu durum beraberinde pek de işimize gelmeyecek bir hadiseyi de gteirebilir.

Game Pass fiyatlarına zam da gündemdeki konular arasında.

Game Pass fiyatlarına zam da gündemdeki konular arasında.

Şirket içindeki tartışmalardan nasibini alan bir diğer mevzu ise Game Pass fiyatları. Habere göre Call of Duty oyunlarının Game Pass'in farklı abonelik katmanlarına eklenmesinin yanında mevcut fiyatlara zam yapılması da tartışılan konulardan.

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