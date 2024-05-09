Call of Duty Game Pass'e Gelebilir Ancak Game Pass'e de Zam Yolu Görünüyor
Call of Duty Game Pass'e Gelebilir Ancak Game Pass'e de Zam Yolu Görünüyor
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Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıllarda Microsoft rekor bir satın alımla Activision-Blizzard'ı bünyesine katmış, oyun dünyasının en popüler serilerinden olan Call of Duty de böylece şirket çatısı altına girmişti.
Call of Duty oyunlarını Xbox Game Pass'e ekleme fikri tekrar masaya gelmiş gibi görünüyor.
Game Pass fiyatlarına zam da gündemdeki konular arasında.
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