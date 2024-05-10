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Tırnağı Bile Eleştirilmişti! Federasyon Başkanı Üstündağ Hande Baladın'a Destek Çıktı

Tırnağı Bile Eleştirilmişti! Federasyon Başkanı Üstündağ Hande Baladın'a Destek Çıktı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
10.05.2024 - 09:15

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız isimlerinden Hande Baladın’ın belgeselinin galası yapıldı. Galada konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, geçtiğimiz yıl başarılı sporcuyu tırnakları sebebiyle eleştirenlere tepki gösterdi. (Serkan Özen/ Skorer)

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Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan “Baladın” belgeselinin galası, dün akşam gerçekleştirildi.

Hande Baladın’ın kariyerine odaklanan “Baladın” belgeselinin galası, dün akşam gerçekleştirildi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, gösterimde önemli açıklamalarda bulundu.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, gösterimde önemli açıklamalarda bulundu.

Üstündağ, "Hande’nin tırnağını eleştireceğinize ülkeye yaşattığı gururu konuşun" dedi.

Üstündağ, "Hande’nin tırnağını eleştireceğinize ülkeye yaşattığı gururu konuşun" dedi.

Başarılı voleybolcu, geçtiğimiz yıl Milli Takım'daki performansı ve tırnakları yüzünden eleştirilmişti.

Başarılı voleybolcu, geçtiğimiz yıl Milli Takım'daki performansı ve tırnakları yüzünden eleştirilmişti.

Baladın, katıldığı bir programda da tırnak eleştirilerine "Benim tırnaklarıma takılmışlar. Böyle de oynayabiliyorum arkadaşlar. Herkes protez zannediyor ama orijinal. Biraz kalın sadece.

Baladın, katıldığı bir programda da tırnak eleştirilerine "Benim tırnaklarıma takılmışlar. Böyle de oynayabiliyorum arkadaşlar. Herkes protez zannediyor ama orijinal. Biraz kalın sadece.
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Ben bunlar sayesinde blok yaptım. Sadece tırnağımla dokundum topa. Kalın biraz o yüzden kırılmadı." diyerek yanıt vermişti.

Ben bunlar sayesinde blok yaptım. Sadece tırnağımla dokundum topa. Kalın biraz o yüzden kırılmadı." diyerek yanıt vermişti.

Üstündağ'ın konuşması 👇

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