Milli Voleybolcu Hande Baladın İçin Çekilen "Baladın" Belgeseli İzleyiciyle Buluştu
Milli Voleybolcu Hande Baladın İçin Çekilen "Baladın" Belgeseli İzleyiciyle Buluştu
Türkiye A Milli Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Hande Baladın’ın kariyerinin anlatıldığı 'Baladın' belgeselinin galası gerçekleştirildi.
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Red Bull TV’de yayına giren "Baladın" belgesinin galası, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncuları ve davetlilerin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.
26 yaşındaki voleybolcu belgeselin gösterimi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da gösterim öncesi söz alan isimlerdendi.
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