Milli Voleybolcu Hande Baladın İçin Çekilen "Baladın" Belgeseli İzleyiciyle Buluştu

'Çok heyecanlıyım, aynı zamanda çok gerginim. Güzel bir gece olacağına eminim. Hala kariyerim devam etmekte ve böyle bir şey bizim camiamızda ilk defa yapılıyor. O yüzden biraz gergin hissediyorum ama çok mutluyum. Kariyerim bittiğinde ya da 10-20 sene sonra bu projeyle alakalı çok mutlu ve gururlu hissedeceğimi düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım izleyenler de bizim kadar keyif alır ve beğenir.'

Hande, 'Fragmanda '26 yaşında birine belgesel çekilir mi' dedin, bir diğer fragmanda da eleştirilerden bahsediyordun. Neler söylemek istersin?' sorusuna, 'Bu proje ilk geldiğinde aynı soru ile karşılık verdim, '26 yaşında birine belgesel çekilir mi' diye. Çektik, bakalım. Umarım güzel olur, bir ilk oldu. Eleştirilerle alakalı, her zaman eleştiriye açığız. Voleybol milli takımı olarak çok göz önündeyiz. Çok normal olarak karşılıyoruz.' yanıtını verdi.