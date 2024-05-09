Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Fenerbahçe Opet'in Yıldız Voleybolcusu Arina Transfer Olduğunu Açıkladı!

Fenerbahçe Opet'in Yıldız Voleybolcusu Arina Transfer Olduğunu Açıkladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
09.05.2024 - 15:43

Fenerbahçe Opet'te smaçör Arina Fedorovtseva ile yollar ayrıldı. Rus voleybolcu, yeni takımını bizzat kendisi açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sultanlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Opet'te ayrılık rüzgarları esiyor.

Sultanlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Opet'te ayrılık rüzgarları esiyor.

Sarı Melekler'de başarılı voleybolcu Arina Fedorovtseva ile yollar ayrıldı.

Sarı Melekler'de başarılı voleybolcu Arina Fedorovtseva ile yollar ayrıldı.

2021-2022 sezonundan bu yana kadroda olan Rus milli yıldız, yeni sezonda Shanghai Bright Ubest formasını giyeceğini paylaştı.

2021-2022 sezonundan bu yana kadroda olan Rus milli yıldız, yeni sezonda Shanghai Bright Ubest formasını giyeceğini paylaştı.

Arina paylaşımda, "Merhaba benim adım Arina Fedorovtseva. Gelecek sezon Shanghai'da forma giyeceğimi duyurduğum için çok mutluyum. Eminim iyi bir Voleybol ve tutku göstereceğiz yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Arina paylaşımda, "Merhaba benim adım Arina Fedorovtseva. Gelecek sezon Shanghai'da forma giyeceğimi duyurduğum için çok mutluyum. Eminim iyi bir Voleybol ve tutku göstereceğiz yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Arina'nın açıklaması 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 🙌

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın