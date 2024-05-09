Fenerbahçe Opet'in Yıldız Voleybolcusu Arina Transfer Olduğunu Açıkladı!
Fenerbahçe Opet'in Yıldız Voleybolcusu Arina Transfer Olduğunu Açıkladı!
Fenerbahçe Opet'te smaçör Arina Fedorovtseva ile yollar ayrıldı. Rus voleybolcu, yeni takımını bizzat kendisi açıkladı.
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Sultanlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Opet'te ayrılık rüzgarları esiyor.
Sarı Melekler'de başarılı voleybolcu Arina Fedorovtseva ile yollar ayrıldı.
2021-2022 sezonundan bu yana kadroda olan Rus milli yıldız, yeni sezonda Shanghai Bright Ubest formasını giyeceğini paylaştı.
Arina paylaşımda, "Merhaba benim adım Arina Fedorovtseva. Gelecek sezon Shanghai'da forma giyeceğimi duyurduğum için çok mutluyum. Eminim iyi bir Voleybol ve tutku göstereceğiz yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.
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