Filenin Sultanları’nın 2024 Milletler Ligi'ndeki Maç Takvimi Belli Oldu
Filenin Sultanları’nın 2024 Milletler Ligi'ndeki Maç Takvimi Belli Oldu
Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parkeye çıkmasına sayılı günler kaldı. Büyük mücadeleye sahne olacak dev organizasyonun maç takvimi de netlik kazandı.
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2023 yılını üç kupa ile noktalayan Filenin Sultanları, yeni yıldaki ilk sınavını Millet Ligi'nde verecek.
Üç etaptan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta dört karşılaşma oynanacak. Milliler, ilk haftada Antalya'da, ikinci haftada Amerika'da, son haftada ise Çin'de parkeye çıkacak.
16 takımın rekabet edeceği turnuvada üç hafta sonunda puan durumunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde boy gösterme şansını elde edecek.
Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde 👇
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