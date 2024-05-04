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Filenin Sultanları’nın 2024 Milletler Ligi'ndeki Maç Takvimi Belli Oldu

Filenin Sultanları’nın 2024 Milletler Ligi'ndeki Maç Takvimi Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
04.05.2024 - 20:27

Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parkeye çıkmasına sayılı günler kaldı. Büyük mücadeleye sahne olacak dev organizasyonun maç takvimi de netlik kazandı.

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2023 yılını üç kupa ile noktalayan Filenin Sultanları, yeni yıldaki ilk sınavını Millet Ligi'nde verecek.

2023 yılını üç kupa ile noktalayan Filenin Sultanları, yeni yıldaki ilk sınavını Millet Ligi'nde verecek.

Üç etaptan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta dört karşılaşma oynanacak. Milliler, ilk haftada Antalya'da, ikinci haftada Amerika'da, son haftada ise Çin'de parkeye çıkacak.

Üç etaptan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta dört karşılaşma oynanacak. Milliler, ilk haftada Antalya'da, ikinci haftada Amerika'da, son haftada ise Çin'de parkeye çıkacak.

16 takımın rekabet edeceği turnuvada üç hafta sonunda puan durumunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde boy gösterme şansını elde edecek.

16 takımın rekabet edeceği turnuvada üç hafta sonunda puan durumunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde boy gösterme şansını elde edecek.

Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde 👇

Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde 👇

1.Hafta – Antalya/Türkiye

  • 15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye

  • 16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye

  • 18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye

  • 19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

2.Hafta – Arlington-Teksas/Amerika

  • 29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

  • 31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

  • 1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

  • 2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

3.Hafta – Hong Kong/Çin

  • 12 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Tayland

  • 13 Haziran 2024 15.30 / Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

  • 15 Haziran 2024 15.30 / Çin-Türkiye

  • 16 Haziran 2024 12.00 / Türkiye-Brezilya

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