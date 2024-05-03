Türk Vatandaşlığına Geçen Vakıfbank'ın Voleybolcusu Alexia Carutasu Filenin Sultanları'nın Kampına Katıldı!
Türk Vatandaşlığına Geçen Vakıfbank'ın Voleybolcusu Alexia Carutasu Filenin Sultanları'nın Kampına Katıldı!
Başarılarıyla göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yakında başlayacak olan Miller Ligi için toplandı. Cansu Özbay, antrenmandan paylaşım yaptı. Paylaşımda Dört senedir Türkiye'de kariyerini sürdüren ve yakın zamanda da Türk vatandaşlığına geçen Romanya doğumlu Alexia Carutasu da yer aldı. Alexia, ilk kez milli formayı giydi.
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2023 yılını üç kupa ile noktalayan Filenin Sultanları için yeni sezon mayıs ayının ikinci haftasında başlıyor.
İlk etabı Antalya'da gerçekleştirilecek Milletler Ligi'nde mücadele edecek yıldız voleybolcularımız, Ankara'da toplandı.
Bu yıl ilk kez Milli Takım daveti alan Vakıfbank oyuncu Alexia Carutasu da kampa katılan isimlerden biri oldu.
Cansuz Özbay, haberi "Biz başladık" notuyla duyurdu. Özbay'ın paylaşımında Ayça Aykaç, Tutku Burcu Yüzgenç, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu ve Alexia Carutasu yer aldı.
Alexia ve Vargas kurallar gereği bu sezon aynı anda maç kadrosunda olamayacak. Milletler Ligi haftalarında antrenör Santarelli, iki isimden birini seçmek zorunda kalacak.
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Türkiye'nin Milletler Ligi'ndeki ilk hafta programı 👇
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