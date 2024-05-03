Türk Vatandaşlığına Geçen Vakıfbank'ın Voleybolcusu Alexia Carutasu Filenin Sultanları'nın Kampına Katıldı!

Başarılarıyla göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yakında başlayacak olan Miller Ligi için toplandı. Cansu Özbay, antrenmandan paylaşım yaptı. Paylaşımda Dört senedir Türkiye'de kariyerini sürdüren ve yakın zamanda da Türk vatandaşlığına geçen Romanya doğumlu Alexia Carutasu da yer aldı. Alexia, ilk kez milli formayı giydi.