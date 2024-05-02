"İstanbul'da Kalacağım" Demişti! Fenerbahçe Opet'te Bir Yıldız Daha Yeni Sezonda Olmayabilir
"İstanbul'da Kalacağım" Demişti! Fenerbahçe Opet'te Bir Yıldız Daha Yeni Sezonda Olmayabilir
Sultanlar Ligi'nde sezonu kupa ile tamamlayan Fenerbahçe Opet'te transfer hareketliliği başladı. Sarı-lacivertlilerde sürpriz veda iddialarına bir yenisi daha eklendi. Magdalena Stysiak'ın takımdan ayrılacağı öne sürüldü.
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Sezon başında Vero Volley Milano'dan transfer edilen pasör çaprazı Magdalena Stysiak, yeni sezonda Fenerbahçe Opet'in kadrosunda olmayabilir.
Voleybol Magazin'in haberine göre Polonyalı oyuncu, Melissa Vargas'ın takımda kalmasından dolayı daha fazla süre almak için başka bir takıma transfer olmayı istiyor.
23 yaşındaki voleybolcunun kararını öğrenen Sultanlar Ligi ekibi Türk Hava Yolları'nın da Stysiak’ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Stysiak, mart ayında Polonya basınına verdiği röportajda, "Gelecek sezon Türkiye'de kalma ihtimaliniz nedir?" sorusuna "Kesinlikle Türkiye'de kalacağım. Evet, İstanbul'da kalacağım, ama daha fazla ayrıntı veremem." şeklinde yanıt vermişti.
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