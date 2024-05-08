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Teklifi Kabul Ettti! Fenerbahçe Opet'in Polonyalı Yıldızı Stysiak'ın Yeni Takımı Belli Oldu

Teklifi Kabul Ettti! Fenerbahçe Opet'in Polonyalı Yıldızı Stysiak'ın Yeni Takımı Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
08.05.2024 - 10:05

Milli takım sezonuna girilmesiyle birlikte kulüplerin transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Türk Hava Yolları, Fenerbahçe'den Stysiak ile anlaştı.

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Fenerbahçe Opet, sezon başında Vero Volley Milano'dan transfer ettiği Magdalena Stysiak ile yolları ayırdı.

Fenerbahçe Opet, sezon başında Vero Volley Milano'dan transfer ettiği Magdalena Stysiak ile yolları ayırdı.

Mart ayında Polonya basınına verdiği röportajda, yeni sezon için İstanbul'da kalacağını ancak daha fazla bilgi veremeyeceğini ifade eden pasör çaprazının yeni adresi belli oldu.

Mart ayında Polonya basınına verdiği röportajda, yeni sezon için İstanbul'da kalacağını ancak daha fazla bilgi veremeyeceğini ifade eden pasör çaprazının yeni adresi belli oldu.

Polonyalı voleybolcu, Voleybol Magazin'in haberine göre, Türk Hava Yolları’na transfer oldu.

Polonyalı voleybolcu, Voleybol Magazin'in haberine göre, Türk Hava Yolları’na transfer oldu.

Haberde, Türk Hava Yolları’n transfer için Fenerbahçe Opet'e yaklaşık 550 bin euro ödeyeceği ifade edildi.

Haberde, Türk Hava Yolları’n transfer için Fenerbahçe Opet'e yaklaşık 550 bin euro ödeyeceği ifade edildi.

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