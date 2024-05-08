Teklifi Kabul Ettti! Fenerbahçe Opet'in Polonyalı Yıldızı Stysiak'ın Yeni Takımı Belli Oldu
Teklifi Kabul Ettti! Fenerbahçe Opet'in Polonyalı Yıldızı Stysiak'ın Yeni Takımı Belli Oldu
Milli takım sezonuna girilmesiyle birlikte kulüplerin transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Türk Hava Yolları, Fenerbahçe'den Stysiak ile anlaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fenerbahçe Opet, sezon başında Vero Volley Milano'dan transfer ettiği Magdalena Stysiak ile yolları ayırdı.
Mart ayında Polonya basınına verdiği röportajda, yeni sezon için İstanbul'da kalacağını ancak daha fazla bilgi veremeyeceğini ifade eden pasör çaprazının yeni adresi belli oldu.
Polonyalı voleybolcu, Voleybol Magazin'in haberine göre, Türk Hava Yolları’na transfer oldu.
Haberde, Türk Hava Yolları’n transfer için Fenerbahçe Opet'e yaklaşık 550 bin euro ödeyeceği ifade edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın