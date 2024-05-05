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Haftalar Sonra Fark Edildi! Paola Egonu Sarı-Lacivertli Taraftarları Kızdırdı

Haftalar Sonra Fark Edildi! Paola Egonu Sarı-Lacivertli Taraftarları Kızdırdı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
05.05.2024 - 19:03

Vero Volley Milano takımında forma giyen İtalyan voleybolcu Paola Egonu'nun Fenerbahçe Opet karşılaşmasındaki sözleri, gündem oldu. Ülkemizde Vakıfbank forması da giyen pasör çaprazı, Gabi ve Zehra Güneş ile konuşurken küfür etti.

Kaynak: https://twitter.com/voleybolunsesi
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Fenerbahçe Opet, 19 Mart'ta CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalya temsilcisi Vero Volley Milano'yu konuk etmişti.

Fenerbahçe Opet, 19 Mart'ta CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalya temsilcisi Vero Volley Milano'yu konuk etmişti.
media.fenerbahce.org

Sarı Melekler, 3-0 kaybettiği ilk maçın ardından evinde rakibini 3-1 mağlup etmiş ve seriyi altın sete taşımıştı.

Sarı Melekler, 3-0 kaybettiği ilk maçın ardından evinde rakibini 3-1 mağlup etmiş ve seriyi altın sete taşımıştı.
media.fenerbahce.org

Temsilcimiz, karar setinde ise rakibine 11-15 mağlup olarak Avrupa macerasını noktalamıştı.

Temsilcimiz, karar setinde ise rakibine 11-15 mağlup olarak Avrupa macerasını noktalamıştı.
media.fenerbahce.org

Daha önce ülkemizde Vakıfbank forması da giyen Vero Volley Milano'nun yıldız voleybolcusu Paola Egonu'nu karşılaşmada küfürlü sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

Daha önce ülkemizde Vakıfbank forması da giyen Vero Volley Milano'nun yıldız voleybolcusu Paola Egonu'nu karşılaşmada küfürlü sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

İtalyan voleybolcunun Zehra Güneş ve Gabi ile olan diyaloğu 👇

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Egonu'nun sözleri, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı 👇

Egonu'nun sözleri, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı 👇
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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