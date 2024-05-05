Haftalar Sonra Fark Edildi! Paola Egonu Sarı-Lacivertli Taraftarları Kızdırdı

Vero Volley Milano takımında forma giyen İtalyan voleybolcu Paola Egonu'nun Fenerbahçe Opet karşılaşmasındaki sözleri, gündem oldu. Ülkemizde Vakıfbank forması da giyen pasör çaprazı, Gabi ve Zehra Güneş ile konuşurken küfür etti.