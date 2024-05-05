Haftalar Sonra Fark Edildi! Paola Egonu Sarı-Lacivertli Taraftarları Kızdırdı
Haftalar Sonra Fark Edildi! Paola Egonu Sarı-Lacivertli Taraftarları Kızdırdı
Kaynak: https://twitter.com/voleybolunsesi
Vero Volley Milano takımında forma giyen İtalyan voleybolcu Paola Egonu'nun Fenerbahçe Opet karşılaşmasındaki sözleri, gündem oldu. Ülkemizde Vakıfbank forması da giyen pasör çaprazı, Gabi ve Zehra Güneş ile konuşurken küfür etti.
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Fenerbahçe Opet, 19 Mart'ta CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalya temsilcisi Vero Volley Milano'yu konuk etmişti.
Sarı Melekler, 3-0 kaybettiği ilk maçın ardından evinde rakibini 3-1 mağlup etmiş ve seriyi altın sete taşımıştı.
Temsilcimiz, karar setinde ise rakibine 11-15 mağlup olarak Avrupa macerasını noktalamıştı.
Daha önce ülkemizde Vakıfbank forması da giyen Vero Volley Milano'nun yıldız voleybolcusu Paola Egonu'nu karşılaşmada küfürlü sözler sarf ettiği ortaya çıktı.
İtalyan voleybolcunun Zehra Güneş ve Gabi ile olan diyaloğu 👇
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Egonu'nun sözleri, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı 👇
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