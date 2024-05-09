Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt Simsiyah Takımlarıyla Filenin Değil Gönlümüzün de Sultanı Oldu
Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt Simsiyah Takımlarıyla Filenin Değil Gönlümüzün de Sultanı Oldu
Filenin Sultanları ne yapsa onları yakından takip etmeyi çok seviyoruz bildiğiniz gibi. Katıldıkları ödül gecesinde boy gösteren kızlarımız, güzellikleriyle yine bizi hayran bıraktı. Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt üçlüsü simsiyah takımlarıyla geceye damgasını vurdu!
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Filenin Sultanları her zaman yakından takip ettiğimiz ve başarılarıyla gurur duyduğumuz bir takım.
Diğer bir yandan Filenin Sultanları, dün akşam gerçekleşen bir ödül töreninde boy gösterdi.
Kızların sosyal medya paylaşımları da gündemin en çok konuşulan konuları arasındaydı.
Özellikle sosyal medyanın en gözde üç ismi Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un simsiyah takımları çekerek törene katılması ortalığı yıktı geçti!
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