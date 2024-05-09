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Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt Simsiyah Takımlarıyla Filenin Değil Gönlümüzün de Sultanı Oldu

Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt Simsiyah Takımlarıyla Filenin Değil Gönlümüzün de Sultanı Oldu

GNS
GNS - Onedio Editörü
09.05.2024 - 15:50

Filenin Sultanları ne yapsa onları yakından takip etmeyi çok seviyoruz bildiğiniz gibi. Katıldıkları ödül gecesinde boy gösteren kızlarımız, güzellikleriyle yine bizi hayran bıraktı. Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt üçlüsü simsiyah takımlarıyla geceye damgasını vurdu!

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Filenin Sultanları her zaman yakından takip ettiğimiz ve başarılarıyla gurur duyduğumuz bir takım.

Filenin Sultanları her zaman yakından takip ettiğimiz ve başarılarıyla gurur duyduğumuz bir takım.

Her birini yakından takip ettiğimiz başarı timsali kızlarımız bu yıl da varını yoğunu ortaya koymak için Daniele Santarelli ile çalışmalara başlamış durumda.

Diğer bir yandan Filenin Sultanları, dün akşam gerçekleşen bir ödül töreninde boy gösterdi.

Diğer bir yandan Filenin Sultanları, dün akşam gerçekleşen bir ödül töreninde boy gösterdi.

Daniele Santarelli'nin Yılın Antrenörü ödülünü aldığı törene tüm takım birlikte katıldı. Antrenörlerinin başarılarını kutlamak için her zaman olduğu gibi bir aradalardı.

Kızların sosyal medya paylaşımları da gündemin en çok konuşulan konuları arasındaydı.

Kızların sosyal medya paylaşımları da gündemin en çok konuşulan konuları arasındaydı.

Güzellikleri tabii ki paha biçilemez! Tercih ettikleri tarzla sosyal medyayı resmen çalkaladılar.

Özellikle sosyal medyanın en gözde üç ismi Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un simsiyah takımları çekerek törene katılması ortalığı yıktı geçti!

Özellikle sosyal medyanın en gözde üç ismi Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un simsiyah takımları çekerek törene katılması ortalığı yıktı geçti!

Kızların siyahlar içindeki tarzı ortalığı yıktı geçti!

Gelin hem kızların tarzına, hem de yorumlara bakalım...

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