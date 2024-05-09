Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt Simsiyah Takımlarıyla Filenin Değil Gönlümüzün de Sultanı Oldu

Filenin Sultanları ne yapsa onları yakından takip etmeyi çok seviyoruz bildiğiniz gibi. Katıldıkları ödül gecesinde boy gösteren kızlarımız, güzellikleriyle yine bizi hayran bıraktı. Zehra Güneş, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt üçlüsü simsiyah takımlarıyla geceye damgasını vurdu!