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11 Kilo Veren Demet Akalın Meslektaşlarına Aba Altından Sopa Gösterip "Kendinize Gelin" Dedi

11 Kilo Veren Demet Akalın Meslektaşlarına Aba Altından Sopa Gösterip "Kendinize Gelin" Dedi

Demet Akalın
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.05.2024 - 14:43

Magazin dünyasının en sevilen yüzlerinden Demet Akalın, son dönemde Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor bildiğiniz gibi. Bayramdan önce operasyon geçirip zayıfladığını anlatan şarkıcı, meslektaşları için 'Hatunlar çok önüme geçmişti.' diyerek sahalara geri döndüğünü söyledi.

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Giderli şarkıların kraliçesi Demet Akalın, son dönemde TV8 ekranlarında sunduğu Gel Konuşalım programındaki açıklamalarıyla gündem oluyor.

Giderli şarkıların kraliçesi Demet Akalın, son dönemde TV8 ekranlarında sunduğu Gel Konuşalım programındaki açıklamalarıyla gündem oluyor.

Hatırlarsanız kendisi geçtiğimiz günlerde kiracısıyla yaşadığı problemlerden bahsetmiş ve sürecin mahkemeye varacağını anlatmıştı.

Ünlü şarkıcı şimdi de sosyal medyada eleştirilen kiloları için aldığı aksiyondan bahsetti.

Ünlü şarkıcı şimdi de sosyal medyada eleştirilen kiloları için aldığı aksiyondan bahsetti.

Bayram sürecinde sahneye çıkmadığını çünkü küçük bir operasyon geçirdiğini söyleyen Akalın, nasıl kilo verdiğini anlattı.

Bayramda geçirdiği operasyondan sonra 10 küsür kilo verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı doktoruyla yaşadığı komik diyaloğu da anlatmadan geçemedi.

Bayramda geçirdiği operasyondan sonra 10 küsür kilo verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı doktoruyla yaşadığı komik diyaloğu da anlatmadan geçemedi.

'Germe ameliyatı değil. Küçük bir operasyon. Bayağı küçük. Bayramda o yüzden çalışmadım. Bayağı 10 küsur kilo gitti yani. 10 diyelim yani ama daha çok gidecek. 

Daha iyi olacağım. Doktoru paylaşamıyorum çünkü dedim hocam paylaşayım. Adam beni ilk önce istemedi. Yanlış bir şey olursa adama çemkiririm diye.'

Son olarak "Ya Ya" şarkısını yayınlayan Demet Akalın'ın son günlerdeki fit görüntüsü magazinde konuşulan ve dikkat çeken bir konuydu elbette.

Son olarak "Ya Ya" şarkısını yayınlayan Demet Akalın'ın son günlerdeki fit görüntüsü magazinde konuşulan ve dikkat çeken bir konuydu elbette.

Kendisi bu konu hakkında yine Gel Konuşalım programında açıklama yapıp 'Hatunlar çok önüme geçmişti.'

Ardından meslektaşlarına seslenerek "Bir kendinize gelin bakayım. Fizikse bizde de var" dedi.

Ardından meslektaşlarına seslenerek "Bir kendinize gelin bakayım. Fizikse bizde de var" dedi.

'Bir kendinize gelin bakayım. Fizikse bizde de var Allah'ıma bin şükürler olsun. Boyumla posumla attırıveririm hepinizi.'

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