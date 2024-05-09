11 Kilo Veren Demet Akalın Meslektaşlarına Aba Altından Sopa Gösterip "Kendinize Gelin" Dedi
11 Kilo Veren Demet Akalın Meslektaşlarına Aba Altından Sopa Gösterip "Kendinize Gelin" Dedi
Magazin dünyasının en sevilen yüzlerinden Demet Akalın, son dönemde Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor bildiğiniz gibi. Bayramdan önce operasyon geçirip zayıfladığını anlatan şarkıcı, meslektaşları için 'Hatunlar çok önüme geçmişti.' diyerek sahalara geri döndüğünü söyledi.
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Giderli şarkıların kraliçesi Demet Akalın, son dönemde TV8 ekranlarında sunduğu Gel Konuşalım programındaki açıklamalarıyla gündem oluyor.
Ünlü şarkıcı şimdi de sosyal medyada eleştirilen kiloları için aldığı aksiyondan bahsetti.
Bayramda geçirdiği operasyondan sonra 10 küsür kilo verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı doktoruyla yaşadığı komik diyaloğu da anlatmadan geçemedi.
Son olarak "Ya Ya" şarkısını yayınlayan Demet Akalın'ın son günlerdeki fit görüntüsü magazinde konuşulan ve dikkat çeken bir konuydu elbette.
Ardından meslektaşlarına seslenerek "Bir kendinize gelin bakayım. Fizikse bizde de var" dedi.
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