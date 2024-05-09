11 Kilo Veren Demet Akalın Meslektaşlarına Aba Altından Sopa Gösterip "Kendinize Gelin" Dedi

'Germe ameliyatı değil. Küçük bir operasyon. Bayağı küçük. Bayramda o yüzden çalışmadım. Bayağı 10 küsur kilo gitti yani. 10 diyelim yani ama daha çok gidecek.

Daha iyi olacağım. Doktoru paylaşamıyorum çünkü dedim hocam paylaşayım. Adam beni ilk önce istemedi. Yanlış bir şey olursa adama çemkiririm diye.'