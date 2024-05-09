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Sagopa Kajmer Yıllar Sonra Yeniden Gelen "Dini İnancın Ne?" Sorusuna Sinirlenip Hayranına Sert Çıktı

Sagopa Kajmer Yıllar Sonra Yeniden Gelen "Dini İnancın Ne?" Sorusuna Sinirlenip Hayranına Sert Çıktı

GNS
GNS - Onedio Editörü
09.05.2024 - 14:03

Rap dünyasının en eski ve sevilen isimlerinden biri Sagopa Kajmer elbette. Hala konserleri tıklım tıklım olan ve sosyal medyada yeni akımlar başlatan Sagopa Kajmer, yıllar sonra kendisine gelen 'dini inancın ne?' sorusu karşısında sinirlenerek 'bu cahilin sorusu' dedi.

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Rap camiasının en eski ve en sevilen isimlerinden bir tanesi Sagopa Kajmer. Yıllar önce yaptığı şarkılar bir yana dursun, yeni parçalarıyla da herkesi etkisi altına almaya devam ediyor.

Rap camiasının en eski ve en sevilen isimlerinden bir tanesi Sagopa Kajmer. Yıllar önce yaptığı şarkılar bir yana dursun, yeni parçalarıyla da herkesi etkisi altına almaya devam ediyor.

Galiba, Baytar, İstisnalar Kaideyi Bozmaz, Ateşten Gömlek gibi şarkıları kaç yıl geçerse geçsin hala ezbere söylenmeye devam ediyor. Konserleri ise tıklım tıklım.

Magazinde kendisini daha çok Ceza ile olan küslükleriyle konuştuk biliyorsunuz.

Magazinde kendisini daha çok Ceza ile olan küslükleriyle konuştuk biliyorsunuz.

'Neyim Var Ki' şarkısının ardından küstükleri ve yıllardır konuşmadıkları bilinen ikiliye konu hakkında defalarca soru soruldu. Sagopa Kajmer de Ceza da sessizliklerini koruyarak barışmayacaklarını dile getirdi.

İkili uzun zaman sonra geçtiğimiz yıl bir araya gelmiş ve ortak bir albüm çalışmasına destek vereceklerini açıklamışlardı.

İkili uzun zaman sonra geçtiğimiz yıl bir araya gelmiş ve ortak bir albüm çalışmasına destek vereceklerini açıklamışlardı.

Ancak bu proje birbiriyle anlaşamayan başka rapçiler tarafından yaşanan sorunlar dolayısıyla iptal edilmiş ve hayranların hayal kırıklığına uğramasına sebep olmuştu.

Sagopa Kajmer'i magazinde konuştuğumuz diğer bir konu ise görüşleri ve yaptığı açıklamalar elbette.

Sagopa Kajmer'i magazinde konuştuğumuz diğer bir konu ise görüşleri ve yaptığı açıklamalar elbette.

2018 yılında bir hayranınız kendisine sorduğu din sorusuna verdiği 'Yok' cevabıyla çok konuşulmuştu kendisi hatırlarsanız.

Bu açıklaması konusunda tekrar bir teyit istenince ise "Arkasındayım, herkese de söyle" demişti.

Bu açıklaması konusunda tekrar bir teyit istenince ise "Arkasındayım, herkese de söyle" demişti.
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Yıllar sonra Sagopa Kajmer'e yeniden dini inancı sorulunca ünlü rapçi hayranına ters çıktı.

Yıllar sonra Sagopa Kajmer'e yeniden dini inancı sorulunca ünlü rapçi hayranına ters çıktı.

'Dünyada Türkler gibi kimin neye inandığını merak edip soran yok. Takmışlar dine, inanca. Güzel kardeşim sana ne, kime ne?'

Ardından bu soruların bilinçli insanlara değil, cahil insanlara ait olduğunu söyledi.

Ardından bu soruların bilinçli insanlara değil, cahil insanlara ait olduğunu söyledi.

'Bunu yapanlar kısıtlı dünyalarında yaşayanlar. Özgür olan insanlar bu soruyu sormuyorlar. Bu soru cahilin sorusu, bilinçlinin değil.'

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