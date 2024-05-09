Sagopa Kajmer Yıllar Sonra Yeniden Gelen "Dini İnancın Ne?" Sorusuna Sinirlenip Hayranına Sert Çıktı

Rap dünyasının en eski ve sevilen isimlerinden biri Sagopa Kajmer elbette. Hala konserleri tıklım tıklım olan ve sosyal medyada yeni akımlar başlatan Sagopa Kajmer, yıllar sonra kendisine gelen 'dini inancın ne?' sorusu karşısında sinirlenerek 'bu cahilin sorusu' dedi.