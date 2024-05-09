Sagopa Kajmer Yıllar Sonra Yeniden Gelen "Dini İnancın Ne?" Sorusuna Sinirlenip Hayranına Sert Çıktı
Sagopa Kajmer Yıllar Sonra Yeniden Gelen "Dini İnancın Ne?" Sorusuna Sinirlenip Hayranına Sert Çıktı
Rap dünyasının en eski ve sevilen isimlerinden biri Sagopa Kajmer elbette. Hala konserleri tıklım tıklım olan ve sosyal medyada yeni akımlar başlatan Sagopa Kajmer, yıllar sonra kendisine gelen 'dini inancın ne?' sorusu karşısında sinirlenerek 'bu cahilin sorusu' dedi.
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Rap camiasının en eski ve en sevilen isimlerinden bir tanesi Sagopa Kajmer. Yıllar önce yaptığı şarkılar bir yana dursun, yeni parçalarıyla da herkesi etkisi altına almaya devam ediyor.
Magazinde kendisini daha çok Ceza ile olan küslükleriyle konuştuk biliyorsunuz.
İkili uzun zaman sonra geçtiğimiz yıl bir araya gelmiş ve ortak bir albüm çalışmasına destek vereceklerini açıklamışlardı.
Sagopa Kajmer'i magazinde konuştuğumuz diğer bir konu ise görüşleri ve yaptığı açıklamalar elbette.
Bu açıklaması konusunda tekrar bir teyit istenince ise "Arkasındayım, herkese de söyle" demişti.
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Yıllar sonra Sagopa Kajmer'e yeniden dini inancı sorulunca ünlü rapçi hayranına ters çıktı.
Ardından bu soruların bilinçli insanlara değil, cahil insanlara ait olduğunu söyledi.
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