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Sinem Ünsal 40 Yaşına Giren Sevgilisi Berk Cankat'ın Doğum Gününü Kutladığı Anlarla Mest Etti

Sinem Ünsal 40 Yaşına Giren Sevgilisi Berk Cankat'ın Doğum Gününü Kutladığı Anlarla Mest Etti

GNS
GNS - Onedio Editörü
09.05.2024 - 12:37

Berk Cankat ve Sinem Ünsal ikilisi bir süredir aşk yaşıyor bildiğiniz gibi. Magazin skandallarından ve gözlerden uzak yaşadıkları aşkı sosyal medyada bizlerle de paylaşmayı eksik etmiyorlar. Sinem Ünsal 40 yaşında giren sevgilisi Berk Cankat'ın doğum gününü kutladığı anlarla bir kez da romantizmin dibine vururken bizi mest etti!

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Sinem Ünsal ve Berk Cankat ikilisi bir süredir mutluluklarını gözlerinden gördüğümüz tatlı bir ilişki içerisinde.

Sinem Ünsal ve Berk Cankat ikilisi bir süredir mutluluklarını gözlerinden gördüğümüz tatlı bir ilişki içerisinde.

2023 yılının yaz ayında el ele görüntülenmelerinin ardından aşklarını itiraf etmişlerdi.

Sinem Ünsal aşk iddiaları sorulduğunda "Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık." demişti, o zaman zarfından itibaren hiçbir problem yaşadıklarına da şahit olmadık.

Sinem Ünsal aşk iddiaları sorulduğunda "Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık." demişti, o zaman zarfından itibaren hiçbir problem yaşadıklarına da şahit olmadık.

'Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık. Berk bana çok iyi geliyor. Ben de ona iyi geliyorum ki birlikteyiz. Eskiden tanışıyorduk. Daha çok vakit geçirdikçe ilişkiye başladık.'

Bu süreçte aşklarını gizli saklı yaşamasalar da magazinden ve skandallardan uzak durduklarını görmüştük.

Bu süreçte aşklarını gizli saklı yaşamasalar da magazinden ve skandallardan uzak durduklarını görmüştük.

Yine de ne olursa olsun ünlü bir çift söz konusu olunca durum kaçınılmaz oluyor. Sinem Ünsal, bir etkinlik sırasında Berk Cankat'ın eski sevgilisi Pınar Deniz'e benzetilince sosyal medyada epey gündem olmuştu.

Bir süredir magazinde görmediğimiz ikilinin aşk dolu doğum günü kutlaması hepimizi mest etti.

Bir süredir magazinde görmediğimiz ikilinin aşk dolu doğum günü kutlaması hepimizi mest etti.

Berk Cankat, 9 Mayıs (bugün) 40 yaşına girdi. Sinem Ünsal da sevgilisinin doğum gününü birlikte dünyalar tatlısı pozlarını paylaşarak kutladı.

Biz de bunu görünce "romantizm ölmedi Sinem Ünsal ve Berk Cankat yaşatıyor" demekten kendimizi alamadık.

Biz de bunu görünce "romantizm ölmedi Sinem Ünsal ve Berk Cankat yaşatıyor" demekten kendimizi alamadık.

Berk Bey iyi ki doğmuş! Mutluluklarının da devamını diliyoruz bu tatlı çiftimizin! 

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