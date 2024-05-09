Sinem Ünsal 40 Yaşına Giren Sevgilisi Berk Cankat'ın Doğum Gününü Kutladığı Anlarla Mest Etti
Sinem Ünsal 40 Yaşına Giren Sevgilisi Berk Cankat'ın Doğum Gününü Kutladığı Anlarla Mest Etti
Berk Cankat ve Sinem Ünsal ikilisi bir süredir aşk yaşıyor bildiğiniz gibi. Magazin skandallarından ve gözlerden uzak yaşadıkları aşkı sosyal medyada bizlerle de paylaşmayı eksik etmiyorlar. Sinem Ünsal 40 yaşında giren sevgilisi Berk Cankat'ın doğum gününü kutladığı anlarla bir kez da romantizmin dibine vururken bizi mest etti!
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Sinem Ünsal ve Berk Cankat ikilisi bir süredir mutluluklarını gözlerinden gördüğümüz tatlı bir ilişki içerisinde.
Sinem Ünsal aşk iddiaları sorulduğunda "Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık." demişti, o zaman zarfından itibaren hiçbir problem yaşadıklarına da şahit olmadık.
Bu süreçte aşklarını gizli saklı yaşamasalar da magazinden ve skandallardan uzak durduklarını görmüştük.
Bir süredir magazinde görmediğimiz ikilinin aşk dolu doğum günü kutlaması hepimizi mest etti.
Biz de bunu görünce "romantizm ölmedi Sinem Ünsal ve Berk Cankat yaşatıyor" demekten kendimizi alamadık.
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