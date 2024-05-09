Sinem Ünsal 40 Yaşına Giren Sevgilisi Berk Cankat'ın Doğum Gününü Kutladığı Anlarla Mest Etti

Berk Cankat ve Sinem Ünsal ikilisi bir süredir aşk yaşıyor bildiğiniz gibi. Magazin skandallarından ve gözlerden uzak yaşadıkları aşkı sosyal medyada bizlerle de paylaşmayı eksik etmiyorlar. Sinem Ünsal 40 yaşında giren sevgilisi Berk Cankat'ın doğum gününü kutladığı anlarla bir kez da romantizmin dibine vururken bizi mest etti!