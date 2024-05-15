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Tüm Gözler Onu Aradı! Filenin Sultanları'nda Kaptan Eda Erdem'in Yokluğu Herkesi Derinden Üzdü

Tüm Gözler Onu Aradı! Filenin Sultanları'nda Kaptan Eda Erdem'in Yokluğu Herkesi Derinden Üzdü

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
15.05.2024 - 23:29

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın sakatlığı nedeniyle Milletler Ligi'ndeki ilk haftada sahada olamayacağı açıklanmıştı. Tecrübeli voleybolcunun eksikliği, Japonya maçında fazlaca hissedildi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi.
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Antalya'nın ev sahipliği yaptığı ilk hafta mücadelelerine mağlubiyetle başlayan ay-yıldızlı ekibimizin 22 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı ilk hafta mücadelelerine mağlubiyetle başlayan ay-yıldızlı ekibimizin 22 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
cdnuploads.aa.com.tr

Filenin Sultanları’nda sakatlığı bulunan kaptan Eda Erdem, Aleksia, Deniz ve Dilay maçı saha kenarından takip etti.

Filenin Sultanları’nda sakatlığı bulunan kaptan Eda Erdem, Aleksia, Deniz ve Dilay maçı saha kenarından takip etti.

Turnuvanın ilk haftasında kaptanın yer almayacak olması voleybolseverleri derinden üzdü 👇

Turnuvanın ilk haftasında kaptanın yer almayacak olması voleybolseverleri derinden üzdü 👇
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