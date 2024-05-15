Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki İlk Maçında Japonya'ya 3-2'lik Skorla Mağlup Oldu
Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki İlk Maçında Japonya'ya 3-2'lik Skorla Mağlup Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ne yenilgiyle başladı. Filenin Sultanları, Antalya'da oynanan maçta Japonya'ya 3-2'lik skorla kaybetti.
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Daniele Santarelli yönetiminde başarıdan başarıya koşan Filenin Sultanları, 2024'ün ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.
Milletler Ligi'nde sahne alan Milliler, Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirse de karar setinde gülen taraf Japonya oldu.
Tuğba Şenoğlu'nun 19 Sayı, 3 Blok, 1 Ace'lik performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Bu sonuçla, 22 maçlık galibiyet serisi de noktalandı. Milli takım, 2023 yılında Milletler Ligi (6), CEV Avrupa Şampiyonası (9) ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda (7) oynadığı 22 maçı da kazanarak kırılması oldukça zor bir rekora imza atmıştı.
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Filenin Sultanları, yarın saat 20'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
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