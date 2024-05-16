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Filenin Sultanları'nın Japonya Mağlubiyeti Sonrası Turnuvanın Resmi Hesabından Olay Yaratacak Paylaşım!

Filenin Sultanları'nın Japonya Mağlubiyeti Sonrası Turnuvanın Resmi Hesabından Olay Yaratacak Paylaşım!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
16.05.2024 - 16:35

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi. Mağlubiyetin ardından turnuvanın sosyal medyadaki resmi hesabı Volleyball World, Brezilya Milli Takımı'nı paylaştı.

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Milletler Ligi'nin ilk haftasında Antalya'da parkeye çıkan Filenin Sultanları, turnuvanın ilk maçında Japonya'ya kaybetti.

Milletler Ligi'nin ilk haftasında Antalya'da parkeye çıkan Filenin Sultanları, turnuvanın ilk maçında Japonya'ya kaybetti.

Milli Takım, setlerde durumu 2-0'dan 2-2'ye getirse de final setini 15-11 kaybetti ve 22 maç aradan sonra parkeden mağlup ayrıldı.

Milli Takım, setlerde durumu 2-0'dan 2-2'ye getirse de final setini 15-11 kaybetti ve 22 maç aradan sonra parkeden mağlup ayrıldı.

Aldığımız yenilgi sonrası Volleyball World, Brezilya Milli Takımı paylaşımında bulundu.

Aldığımız yenilgi sonrası Volleyball World, Brezilya Milli Takımı paylaşımında bulundu.

Paylaşımda "Bilenler anlayacaktır" ifadelerine yer verildi 👇

Kullanılan dil ve görüntüler, tepkilere neden oldu 👇

Kullanılan dil ve görüntüler, tepkilere neden oldu 👇
twitter.com
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twitter.com
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