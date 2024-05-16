Filenin Sultanları'nın Japonya Mağlubiyeti Sonrası Turnuvanın Resmi Hesabından Olay Yaratacak Paylaşım!
Filenin Sultanları'nın Japonya Mağlubiyeti Sonrası Turnuvanın Resmi Hesabından Olay Yaratacak Paylaşım!
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Milletler Ligi'nin ilk haftasında Antalya'da parkeye çıkan Filenin Sultanları, turnuvanın ilk maçında Japonya'ya kaybetti.
Milli Takım, setlerde durumu 2-0'dan 2-2'ye getirse de final setini 15-11 kaybetti ve 22 maç aradan sonra parkeden mağlup ayrıldı.
Aldığımız yenilgi sonrası Volleyball World, Brezilya Milli Takımı paylaşımında bulundu.
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