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Melisa Vargas ve Zehra Güneş'in Antrenmanları Sırasında Eğlendikleri Anlar Paylaşıldı

Melisa Vargas ve Zehra Güneş'in Antrenmanları Sırasında Eğlendikleri Anlar Paylaşıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 15:29

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Geçtiğimiz yıl her birimize büyük bir mutluluk ve gurur yaşatan filenin sultanları, yeni bir serüvene başladı bildiğiniz üzere. Seriye pek iyi başlayamasalar da güçlerini kısa sürede toplayacaklarına hem kendilerinin hem de destekçilerinin inançları yüksek.

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Melisa Vargas ve Zehra Güneş'in antrenman sırasında eğlendikleri görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Melisa Vargas ve Zehra Güneş'in antrenman sırasında eğlendikleri görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İki başarılı ismin bu eğlenceli anları beğeni topladı.

İki başarılı ismin bu eğlenceli anları beğeni topladı.

İşte o anlar;

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