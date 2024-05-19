Melisa Vargas ve Zehra Güneş'in Antrenmanları Sırasında Eğlendikleri Anlar Paylaşıldı

Geçtiğimiz yıl her birimize büyük bir mutluluk ve gurur yaşatan filenin sultanları, yeni bir serüvene başladı bildiğiniz üzere. Seriye pek iyi başlayamasalar da güçlerini kısa sürede toplayacaklarına hem kendilerinin hem de destekçilerinin inançları yüksek.