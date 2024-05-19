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Bir Tiktok Kullanıcısı Dua Lipa'nın Houdini'si ile Sezen Aksu'nun Sızı Şarkısından Aynı Olduğunu İddia Etti

Bir Tiktok Kullanıcısı Dua Lipa'nın Houdini'si ile Sezen Aksu'nun Sızı Şarkısından Aynı Olduğunu İddia Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 13:05

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Müzik dünyasında, şarkılar arasında rastladığımız bazı belirgin benzerlikler her birimize şaşırtıcı gelebiliyor. Bu benzerlikler, melodiden söz yazımına, ritimden tonlamaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu benzerlikler, bazen dünyaca ünlü şarkılar ile ülkemizin efsane sanatçılarının eserleri arasında da görülebiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@onuraydin_/vi...
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Bir sosyal medya kullanıcısı, Dua Lipa'nın Houdini şarkısı ile Sezen Aksu'nun Sızı şarkısının aynı olduğunu farkettiği bir video paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Dua Lipa'nın Houdini şarkısı ile Sezen Aksu'nun Sızı şarkısının aynı olduğunu farkettiği bir video paylaştı.

Kimileri herhangi bir benzerlik göremezken kimileri ise kesinlikle parçanın çalıntı olduğunu savundu.

Kimileri herhangi bir benzerlik göremezken kimileri ise kesinlikle parçanın çalıntı olduğunu savundu.

İşte o paylaşım;

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