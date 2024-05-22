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Manchester City'nin Yıldızı Jack Grealish'in Neden Baba Olmak İstediğini Duyunca Şaşıracaksınız!

Manchester City'nin Yıldızı Jack Grealish'in Neden Baba Olmak İstediğini Duyunca Şaşıracaksınız!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
22.05.2024 - 15:58

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Manchester City oldu. Takımın başarılı isimlerinden Jack Grealish, karşılaşmanın yaptığı açıklamayla yine gündeme gelmeyi başardı.

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İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetimindeki Manchester City, ligin son haftasında West Ham United'ı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetimindeki Manchester City, ligin son haftasında West Ham United'ı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Üst üste 4. kez, son 7 sezonda da 6. kez kupayı müzesine götüren mavi-beyazlılar, bu başarıyı yakalayan ilk takım oldu.

Üst üste 4. kez, son 7 sezonda da 6. kez kupayı müzesine götüren mavi-beyazlılar, bu başarıyı yakalayan ilk takım oldu.

Maç sonunda yapılan kutlamalar dair takımın İngiliz yıldızı Jack Grealish'ten ilginç bir açıklama geldi.

Maç sonunda yapılan kutlamalar dair takımın İngiliz yıldızı Jack Grealish'ten ilginç bir açıklama geldi.

28 yaşındaki futbolcu, "Phil'in oğlu Ronnie'yi kutlamalar için sahada şampanya açmaya çalışırken gördüm. Sanırım ben de çocuk istiyorum. Bu konuyu kız arkadaşımla konuşacağız." dedi.

28 yaşındaki futbolcu, "Phil'in oğlu Ronnie'yi kutlamalar için sahada şampanya açmaya çalışırken gördüm. Sanırım ben de çocuk istiyorum. Bu konuyu kız arkadaşımla konuşacağız." dedi.

Grealish'in sözleri sosyal medyada dikkat çekti. 👇

Grealish'in sözleri sosyal medyada dikkat çekti. 👇
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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