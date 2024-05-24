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Tüm Dünyayı Tişörtle Gezen Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe İçin Resmiyete Bürünmesi Şaşkınlık Yarattı

Tüm Dünyayı Tişörtle Gezen Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe İçin Resmiyete Bürünmesi Şaşkınlık Yarattı

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
24.05.2024 - 08:56

Televizyon dünyasının öne çıkan ismi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olan Başkanı Ali Koç'un yeni yönetim listesine girdi. Ilıcalı, kongre üyeleriyle düzenlenen toplantıda takım elbiseli haliyle dikkat çekti.

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Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Seçimde başkanlık için Aziz Yıldırım ile yarışacak Koç, yönetim listesini açıkladı. Koç'un listesinde Acun Ilıcalı da yer aldı.

Seçimde başkanlık için Aziz Yıldırım ile yarışacak Koç, yönetim listesini açıkladı. Koç'un listesinde Acun Ilıcalı da yer aldı.

Ilıcalı'nın takım elbiseli görüntüsü, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Ilıcalı'nın takım elbiseli görüntüsü, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

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