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Lionel Messi'nin Yeni Oyuncağıyla Yaptığı Paylaşım Fenerbahçe Taraftarını Derin Hayallere Daldırdı!

Lionel Messi'nin Yeni Oyuncağıyla Yaptığı Paylaşım Fenerbahçe Taraftarını Derin Hayallere Daldırdı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
25.05.2024 - 16:36

Lionel Messi, sosyal medya hesabından tanıttığı aracı ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Arjantinli yıldızın pozları, özellikle Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı.

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Kariyerine MLS ekibi Inter Miami'de devam eden Lionel Messi, bu kez futboluyla değil paylaşımıyla gündem geldi.

Kariyerine MLS ekibi Inter Miami'de devam eden Lionel Messi, bu kez futboluyla değil paylaşımıyla gündem geldi.

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F1 aracının renk kombinasyonu, sosyal medyada gündem oldu.

Messi'nin paylaşımına gelen yorumlar 👇

Messi'nin paylaşımına gelen yorumlar 👇
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