Lionel Messi'nin Yeni Oyuncağıyla Yaptığı Paylaşım Fenerbahçe Taraftarını Derin Hayallere Daldırdı!
Lionel Messi'nin Yeni Oyuncağıyla Yaptığı Paylaşım Fenerbahçe Taraftarını Derin Hayallere Daldırdı!
Lionel Messi, sosyal medya hesabından tanıttığı aracı ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Arjantinli yıldızın pozları, özellikle Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kariyerine MLS ekibi Inter Miami'de devam eden Lionel Messi, bu kez futboluyla değil paylaşımıyla gündem geldi.
Arjantinli efsane, milyonlarca takipçisi ve hayranına yeni F50 krampon serisinin tanıtımında mesaj verdi.
Süperstar, “Aradığım hızdaki arabayı, hızıma uygun sürüşü buldum.” dedi.
F1 aracının renk kombinasyonu, sosyal medyada gündem oldu.
Messi'nin paylaşımına gelen yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın