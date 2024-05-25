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Dursun Özbek Galatasaray'da Yeniden Başkanlığa Seçildi! Seçim Heyecanı Sona Erdi

Dursun Özbek Galatasaray'da Yeniden Başkanlığa Seçildi! Seçim Heyecanı Sona Erdi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
25.05.2024 - 19:15

Galatasaray'da üyeler olağan seçimli genel kurul için bugün sandık başına gitti. Mevcut başkan Dursun Özbek, rakibi Süheyl Batum'u büyük bir farkla geçerek sarı-kırmızılı kulüpte yeniden başkanlığa seçildi.

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Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Seçimli genel kurulda üyeler, sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetimini belirledi.

Seçimli genel kurulda üyeler, sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetimini belirledi.

Mevcut başkan Dursun Özbek, 4 bin 415 üyenin oy kullandığı seçimden zaferle çıktı.

Mevcut başkan Dursun Özbek, 4 bin 415 üyenin oy kullandığı seçimden zaferle çıktı.

Özbek, 1877 oy olarak 20 sandıklı seçimin 12. sandığında başkanlığı garantiledi. Batum, ise şu ana kadar 587 oy aldı.

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