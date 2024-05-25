Dursun Özbek Galatasaray'da Yeniden Başkanlığa Seçildi! Seçim Heyecanı Sona Erdi
Dursun Özbek Galatasaray'da Yeniden Başkanlığa Seçildi! Seçim Heyecanı Sona Erdi
Galatasaray'da üyeler olağan seçimli genel kurul için bugün sandık başına gitti. Mevcut başkan Dursun Özbek, rakibi Süheyl Batum'u büyük bir farkla geçerek sarı-kırmızılı kulüpte yeniden başkanlığa seçildi.
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Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi.
Seçimli genel kurulda üyeler, sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetimini belirledi.
Mevcut başkan Dursun Özbek, 4 bin 415 üyenin oy kullandığı seçimden zaferle çıktı.
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