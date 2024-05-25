Rusya Ligi'nde Fenerbahçe Taraftarını Şampiyonluğa İnandıracak Bir Olay Yaşandı!
Rusya Ligi'nde Fenerbahçe Taraftarını Şampiyonluğa İnandıracak Bir Olay Yaşandı!
Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek Konyaspor - Galatasaray, Fenerbahçe - İstanbulspor maçları heyecanla beklenirken Rusya Ligi ekiplerinden Zenit, adeta sarı-lacivertli kulübün hayalini gerçekleştirdi.
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Rusya Premier Ligi'nde şampiyonluk düğümü, bugün oynanan maçlarla çözüldü.
Son haftaya 2. sırada ve lider Dinamo Moskova'nın 2 puan gerisinde giren Zenit, 1-0 geriye düştüğü maçı, 85'te bulduğu golle 2-1 kazandı.
Dinamo Moskova ise 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Zenit, ligde üst üste 6. kez mutlu sona ulaştı.
Süper Lig'de de Galatasaray, Konyaspor'a kaybeder Fenerbahçe İstanbulspor'u mağlup ederse sarı-lacivertliler, şampiyonluğunu ilan edecek.
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Kaderin bize son hafta şampiyonluk borcu var allahım sen nasip et 💛💙
Galatasaraya kim kırmızı kart çıkarabilir? Federasyon o hakemin alnını karışlar, düdük astırır, evine haciz gönderir.
Zenit son haftaya 3. değil 2. olarak girdi. Sallamayın.