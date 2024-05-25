Fenerbahçe'nin İtalyan Futbolcusu Leonardo Bonucci'den Emeklilik Kararı
Fenerbahçe'nin İtalyan Futbolcusu Leonardo Bonucci'den Emeklilik Kararı
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'den transfer ettiği İtalyan stoper Leonardo Bonucci'nin İstnabulspor maçı ile aktif futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıkladı.
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Fenerbahçe'nin yarın İstanbulspor ile oynayacağı sezonun son maçı öncesinde Bonucci, emeklilik kararı aldığını duyurdu.
37 yaşındaki İtalyan oyuncu, " “Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz.
Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
Inter altyapısından yetişen Bonucci, 12 sezon Juventus forması giymiş ve İtalya A Milli Takımı'nın unutulmaz oyuncularından biri haline gelmişti.
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