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Galatasaray Maçı Öncesinde Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Maaş Söylentilerine Cevap!

Galatasaray Maçı Öncesinde Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Maaş Söylentilerine Cevap!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.05.2024 - 16:57

Şampiyonluğun belli olacağı Konyaspor - Galatasaray mücadelesi öncesinde yeşil-beyazlı kulübün başkanı Ömer Korkmaz, açıklamalarda bulundu.

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Sezonun en kritik maçı olan Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde ev sahibi ekibin başkanı Ömer Korkmaz'dan tepki dolu açıklama geldi.

Sezonun en kritik maçı olan Konyaspor - Galatasaray maçı öncesinde ev sahibi ekibin başkanı Ömer Korkmaz'dan tepki dolu açıklama geldi.

Heyecanla beklenen mücadele öncesinde Beyaz TV'ye konuşan başkan, Konyaspor Yönetimi'nin Galatasaray maçı öncesinde futbolculara maaş ödemesine değindi.

Heyecanla beklenen mücadele öncesinde Beyaz TV'ye konuşan başkan, Konyaspor Yönetimi'nin Galatasaray maçı öncesinde futbolculara maaş ödemesine değindi.

Korkmaz, "Kritik bir süreçteyiz, açıklama yapmayacağız. Kendi içimizden para toplayıp veriyoruz. Elli tane dedikodu var. Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye." dedi.

Korkmaz, "Kritik bir süreçteyiz, açıklama yapmayacağız. Kendi içimizden para toplayıp veriyoruz. Elli tane dedikodu var. Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye." dedi.

Korkmaz ayrıca, "2-3 maç önceki maç önceki açıklamalarımızı sosyal medyada paylaşmışlar, bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar? Bunu konuşursak cevap vermiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Korkmaz ayrıca, "2-3 maç önceki maç önceki açıklamalarımızı sosyal medyada paylaşmışlar, bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar? Bunu konuşursak cevap vermiş oluruz" ifadelerini kullandı.
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