Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻
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1. Kimse böyle bir sonuç tahmin etmiyordu tabii.
2. Adeta ceza yağıyor.
3. Ankaralılar?
4. Son haftaya geldik bakalım.
5. Baklavaya doyduk bu sene. 😂
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6. Survivor moduna bir süre ara.
7. Her voleybol maçında gözler onu arıyor, inanılmaz biri. ❤️
8. Tarih yazdılar ama öyle de demeyelim.
9. Yapar gibi. 🚀
10. En kritik maçta kaybettiler.
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11. Hahaha gerçekten aynısı.
12. Yine akıllara gelmiş. 😂
13. 😯
14. "O kadar da değil hocam"
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