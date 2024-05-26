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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
26.05.2024 - 10:01

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻

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1. Kimse böyle bir sonuç tahmin etmiyordu tabii.

1. Kimse böyle bir sonuç tahmin etmiyordu tabii.
twitter.com

2. Adeta ceza yağıyor.

2. Adeta ceza yağıyor.
twitter.com

3. Ankaralılar?

3. Ankaralılar?
twitter.com

4. Son haftaya geldik bakalım.

4. Son haftaya geldik bakalım.
twitter.com

5. Baklavaya doyduk bu sene. 😂

5. Baklavaya doyduk bu sene. 😂
twitter.com
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6. Survivor moduna bir süre ara.

6. Survivor moduna bir süre ara.
twitter.com

7. Her voleybol maçında gözler onu arıyor, inanılmaz biri. ❤️

7. Her voleybol maçında gözler onu arıyor, inanılmaz biri. ❤️
twitter.com

8. Tarih yazdılar ama öyle de demeyelim.

8. Tarih yazdılar ama öyle de demeyelim.
twitter.com

9. Yapar gibi. 🚀

9. Yapar gibi. 🚀
twitter.com

10. En kritik maçta kaybettiler.

10. En kritik maçta kaybettiler.
twitter.com
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11. Hahaha gerçekten aynısı.

11. Hahaha gerçekten aynısı.
twitter.com

12. Yine akıllara gelmiş. 😂

12. Yine akıllara gelmiş. 😂
twitter.com

13. 😯

13. 😯
twitter.com

14. "O kadar da değil hocam"

14. "O kadar da değil hocam"
twitter.com
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