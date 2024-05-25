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Euroleague'de Final Four Tarihinin En Kötü Performansına İmza Atan Scottie Wilbekin'e Fenerbahçeliler Tepkili

Euroleague'de Final Four Tarihinin En Kötü Performansına İmza Atan Scottie Wilbekin'e Fenerbahçeliler Tepkili

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
25.05.2024 - 17:12

Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun en üst düzey liginde kupa şansını yitirdi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Euroleague Final Four'daki ilk maçında Ergin Ataman'ın yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos'a yenildi. Skorun oldukça düşük kaldığı maçta Scottie Wilbekin'in performansı taraftarının eleştirisini aldı.

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Final Four ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Final Four ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı.
media.fenerbahce.org

Finale çıkma mücadelesinden Panathinaikos 73-57'lük skorla galip ayrıldı.

Finale çıkma mücadelesinden Panathinaikos 73-57'lük skorla galip ayrıldı.
media.fenerbahce.org

Temsilcimizde en skorer isim, 14 sayı ile Nigel Hayes-Davis oldu.

Temsilcimizde en skorer isim, 14 sayı ile Nigel Hayes-Davis oldu.
media.fenerbahce.org

Büyük katkı beklenen Scottie Wilbekin ise -9 verimlilik puanı ile Final-Four tarihinin en kötü performansına imza attı.

Büyük katkı beklenen Scottie Wilbekin ise -9 verimlilik puanı ile Final-Four tarihinin en kötü performansına imza attı.
media.fenerbahce.org

31 yaşındaki basketbolcu, 24 dakikada sadece 2 sayı kaydedebildi.

31 yaşındaki basketbolcu, 24 dakikada sadece 2 sayı kaydedebildi.
media.fenerbahce.org
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Sarı-lacivertli taraftarlar da maçın ardından bu performansı eleştirdi 👇

Sarı-lacivertli taraftarlar da maçın ardından bu performansı eleştirdi 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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