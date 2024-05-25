Euroleague'de Final Four Tarihinin En Kötü Performansına İmza Atan Scottie Wilbekin'e Fenerbahçeliler Tepkili
Euroleague'de Final Four Tarihinin En Kötü Performansına İmza Atan Scottie Wilbekin'e Fenerbahçeliler Tepkili
Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun en üst düzey liginde kupa şansını yitirdi. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Euroleague Final Four'daki ilk maçında Ergin Ataman'ın yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos'a yenildi. Skorun oldukça düşük kaldığı maçta Scottie Wilbekin'in performansı taraftarının eleştirisini aldı.
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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Final Four ilk maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı.
Finale çıkma mücadelesinden Panathinaikos 73-57'lük skorla galip ayrıldı.
Temsilcimizde en skorer isim, 14 sayı ile Nigel Hayes-Davis oldu.
Büyük katkı beklenen Scottie Wilbekin ise -9 verimlilik puanı ile Final-Four tarihinin en kötü performansına imza attı.
31 yaşındaki basketbolcu, 24 dakikada sadece 2 sayı kaydedebildi.
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Sarı-lacivertli taraftarlar da maçın ardından bu performansı eleştirdi 👇
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