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Galatasaraylı Taraftarların Kutlamasına Amedspor Taraftarından Engel: 'Burası Amed, Burada Kutlama Yapmayın'

Galatasaraylı Taraftarların Kutlamasına Amedspor Taraftarından Engel: 'Burası Amed, Burada Kutlama Yapmayın'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.05.2024 - 01:20

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Diyarbakır'da şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarıyla şehrin takımı olan Amedspor taraftarları arasında arbede yaşandı. Havai fişek ve meşalelerin atıldığı olaylara polis müdahale etti. 

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Galatasaray'ın Diyarbakır'da şampiyonluk kutlamasına Amedspor taraftarından tepki geldi.

Galatasaray'ın Diyarbakır'da şampiyonluk kutlamasına Amedspor taraftarından tepki geldi.

Taraflar arasında çıkan gerginlikte havai fişekler ve meşaleler kullanılırken, olayla polis ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

Taraflar arasında çıkan gerginlikte havai fişekler ve meşaleler kullanılırken, olayla polis ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

Taraftarlar arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı. 🎥

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