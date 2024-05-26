Galatasaraylı Taraftarların Kutlamasına Amedspor Taraftarından Engel: 'Burası Amed, Burada Kutlama Yapmayın'

Diyarbakır'da şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaray taraftarlarıyla şehrin takımı olan Amedspor taraftarları arasında arbede yaşandı. Havai fişek ve meşalelerin atıldığı olaylara polis müdahale etti.
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Galatasaray'ın Diyarbakır'da şampiyonluk kutlamasına Amedspor taraftarından tepki geldi.
Taraflar arasında çıkan gerginlikte havai fişekler ve meşaleler kullanılırken, olayla polis ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.
Taraftarlar arasında yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı. 🎥
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