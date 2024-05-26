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Şampiyonluk Kutlayan Kadın Taraftarın Bayrağını Elinden Alıp, Ezdi! 'Burada Kutlama Yok, Olamaz'

Şampiyonluk Kutlayan Kadın Taraftarın Bayrağını Elinden Alıp, Ezdi! 'Burada Kutlama Yok, Olamaz'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.05.2024 - 23:27

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İzmir'de bir kişi şampiyonluk kutlamasına çıkan kadın Galatasaray taraftarının bayrağını elinden alarak ezdi. Kadının bayrağını alan kişinin 'Burası Karşıyaka, burada kutlama olamaz. Git Kadıköy'de kutla.' dediği görüldü. 

O anlar kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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İstanbulspor deplasmanında aldığı 1-3'lük galibiyet sonrası Süper Lig şampiyonu olan Galatasatay'ın şampiyonluk kutlamasında tatsız olaylar yaşandı.

İstanbulspor deplasmanında aldığı 1-3'lük galibiyet sonrası Süper Lig şampiyonu olan Galatasatay'ın şampiyonluk kutlamasında tatsız olaylar yaşandı.

Şampiyonluk kutlaması için sokağa çıkan kadın taraftarın elinden bayrağını alarak yırtmaya çalışan bir kişi 'Burası Karşıyaka, burada kutlama yapamazsın. Git Kadıköy'de kutla' dedi.

Şampiyonluk kutlaması için sokağa çıkan kadın taraftarın elinden bayrağını alarak yırtmaya çalışan bir kişi 'Burası Karşıyaka, burada kutlama yapamazsın. Git Kadıköy'de kutla' dedi.

O anlar kadın taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı. 🎥

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