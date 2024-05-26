Şampiyonluk Kutlayan Kadın Taraftarın Bayrağını Elinden Alıp, Ezdi! 'Burada Kutlama Yok, Olamaz'

İzmir'de bir kişi şampiyonluk kutlamasına çıkan kadın Galatasaray taraftarının bayrağını elinden alarak ezdi. Kadının bayrağını alan kişinin 'Burası Karşıyaka, burada kutlama olamaz. Git Kadıköy'de kutla.' dediği görüldü.

O anlar kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.