Galatasaray Şampiyon Olunca Kasayı Doldurdu Ama Borsada Fenerbahçe Tavan Oldu

Sarı-kırmızılılar, lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, 'şampiyonlar payı' için 77 milyon 625 bin lira, performans primi olarak da 83 milyon 348 bin lira alacak.

Konyaspor deplasmanını kazanmasıyla şampiyonluğu ilan eden Galatasaray, 39,8 milyon liralık primi de hak etti.

Galatasaray, yayın havuzundan toplamda gelir 238 milyon 803 bin lira kazandı. Lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, önceden kazanılan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, galibiyet başına 2 milyon 488 bin lira ve beraberlikler için de galibiyet priminin yarısı ödeniyor.