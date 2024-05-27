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Galatasaray Şampiyon Olunca Kasayı Doldurdu Ama Borsada Fenerbahçe Tavan Oldu

Galatasaray Şampiyon Olunca Kasayı Doldurdu Ama Borsada Fenerbahçe Tavan Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 12:42

2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray büyük bir kazancı da kasasına götürdü. Şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe ise Borsa İstanbul'un galibi oldu.

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Galatasaray, 2023-24 Süper Lig şampiyonluğunu kazanırken, yaklaşık 240 milyon lira (yaklaşık 7 milyon Euro) gelir elde etti.

Galatasaray, 2023-24 Süper Lig şampiyonluğunu kazanırken, yaklaşık 240 milyon lira (yaklaşık 7 milyon Euro) gelir elde etti.

Sarı-kırmızılılar, lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, 'şampiyonlar payı' için 77 milyon 625 bin lira, performans primi olarak da 83 milyon 348 bin lira alacak. 

Konyaspor deplasmanını kazanmasıyla şampiyonluğu ilan eden Galatasaray, 39,8 milyon liralık primi de hak etti.

Galatasaray, yayın havuzundan toplamda gelir 238 milyon 803 bin lira kazandı. Lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, önceden kazanılan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, galibiyet başına 2 milyon 488 bin lira ve beraberlikler için de galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

Borsada FENER hisseleri tavan oldu.

Borsada FENER hisseleri tavan oldu.

Galatasaray hisseleri güne yükselişle başlarken, geçen cuma 9,14'den kapanış yapan hisseler şampiyonluk kutlamalarına sınırlı katılımla yaklaşık yüzde 2,5 değer kazancıyla 9,46 seviyesinden işlem gördü. 

Şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe'nin hisseleri ise tavan olup, 118,2 TL'den işlem gördü.

Ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş hisseleri de güçlü yükselişle yüzde 8'in üzerinden primli işlem görürken, sezonu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'un hisseleri yüzde 4'e yakın yükseldi.

Ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş hisseleri de güçlü yükselişle yüzde 8'in üzerinden primli işlem görürken, sezonu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'un hisseleri yüzde 4'e yakın yükseldi.
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