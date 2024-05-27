Galatasaray Şampiyon Olunca Kasayı Doldurdu Ama Borsada Fenerbahçe Tavan Oldu
Galatasaray Şampiyon Olunca Kasayı Doldurdu Ama Borsada Fenerbahçe Tavan Oldu
2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray büyük bir kazancı da kasasına götürdü. Şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe ise Borsa İstanbul'un galibi oldu.
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Galatasaray, 2023-24 Süper Lig şampiyonluğunu kazanırken, yaklaşık 240 milyon lira (yaklaşık 7 milyon Euro) gelir elde etti.
Borsada FENER hisseleri tavan oldu.
Ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş hisseleri de güçlü yükselişle yüzde 8'in üzerinden primli işlem görürken, sezonu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'un hisseleri yüzde 4'e yakın yükseldi.
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