İsrail'in Filistin'de Yaptığı Katliam Sonrası Irak'ta ABD’li Fast Food Zincirlerine Bombalı Saldırı!
İsrail'in Filistin'de Yaptığı Katliam Sonrası Irak'ta ABD’li Fast Food Zincirlerine Bombalı Saldırı!
İsrail’in Refah’taki çadır kampa saldırısının ardından ABD’nin fast food zincirlerinin Irak’taki şubelerine bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirildi.
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İsrail savaş uçakları, dün gece Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Olayda 40 kişi yanarak can vermişti.
Saldırının ardından Irak'ta ABD’li gıda zincirleri tepki gördü. Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD’li bir fast food zincirinin Filistin Caddesi’ndeki şubesine dün bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Bağdat'taki Filistin caddesinde bulunan bir diğer ABD’li zincir restorana da bu sabah el bombası ile saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası restoranda maddi hasar oluştu.
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