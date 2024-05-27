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Cezaevinde Kendisine Zarar Vermişti: Bahar Candan Tedavisi Sonrası Geri Götürüldü!

Cezaevinde Kendisine Zarar Vermişti: Bahar Candan Tedavisi Sonrası Geri Götürüldü!

Bahar Candan
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.05.2024 - 12:42

İki gün önce cezaevinde kendine zarar verdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.

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Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.

Nihal Candan'ın ardından iki gün önce bu kez Bahar Candan'ın kendisine cezaevinde zarar verdiği ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

Nihal Candan'ın ardından iki gün önce bu kez Bahar Candan'ın kendisine cezaevinde zarar verdiği ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Bahar Candan hastanedeki tedavisinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Bahar Candan hastanedeki tedavisinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.

Bahar ve Nihal Candan'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.

Bahar ve Nihal Candan'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.

Bahar Candan'ın  'suç örgütüne üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapsi isteniyordu. 

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