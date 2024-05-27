Cezaevinde Kendisine Zarar Vermişti: Bahar Candan Tedavisi Sonrası Geri Götürüldü!
Cezaevinde Kendisine Zarar Vermişti: Bahar Candan Tedavisi Sonrası Geri Götürüldü!
İki gün önce cezaevinde kendine zarar verdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.
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Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.
Nihal Candan'ın ardından iki gün önce bu kez Bahar Candan'ın kendisine cezaevinde zarar verdiği ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Bahar Candan hastanedeki tedavisinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.
Bahar ve Nihal Candan'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.
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