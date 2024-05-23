Ata Emre Akman Cinayeti: Öldür Talimatı Babadan!
Ata Emre Akman Cinayeti: Öldür Talimatı Babadan!
Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) yolunu kesip, defalarca bıçaklayarak öldüren E.Ö.'nün (17) babası Orhan Ö. (39) için de 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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Balıkesir'n Karasi ilçesinde 11 Mayıs'ta meydana gelen korkunç cinayet Türkiye çapında büyük infial yaratmıştı.
Ata Emre Akman'ın can verdiği olaydan sonra 17 yaşındaki E.Ö.'nün 6 ayrı suçtan sabıkasının olduğu ortaya çıkmış ve yeni bir tartışmanın da fitili ateşlenmişti.
Cinayet sonrası en çok tartışılan isimlerden biri de katil E.Ö.'nün yine cinayet hükümlüsü babası Orhan Ö. olmuştu. Cinayet sonrası önce gözaltına alınıp bırakılan ardından tutuklanan Orhan Ö. hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede; sanığın dini nikahla yaşadığı Sultan Durmaz ile ayrıldıktan sonra Durmaz'ı sürekli rahatsız ettiği, işlediği başka bir suçtan hükümlü olarak bulunduğu İzmir Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 Mayıs'ta izinli çıktığı belirtildi.
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