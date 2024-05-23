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Ata Emre Akman Cinayeti: Öldür Talimatı Babadan!

Ata Emre Akman Cinayeti: Öldür Talimatı Babadan!

Cinayet Ata Emre Akman
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.05.2024 - 15:23

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) yolunu kesip, defalarca bıçaklayarak öldüren E.Ö.'nün (17) babası Orhan Ö. (39) için de 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Balıkesir'n Karasi ilçesinde 11 Mayıs'ta meydana gelen korkunç cinayet Türkiye çapında büyük infial yaratmıştı.

Balıkesir'n Karasi ilçesinde 11 Mayıs'ta meydana gelen korkunç cinayet Türkiye çapında büyük infial yaratmıştı.

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş dönüşünde 17 yaşındaki E.Ö. tarafından önü kesilerek, acımasızca defalarca bıçaklanmıştı.

Ata Emre Akman'ın can verdiği olaydan sonra 17 yaşındaki E.Ö.'nün 6 ayrı suçtan sabıkasının olduğu ortaya çıkmış ve yeni bir tartışmanın da fitili ateşlenmişti.

Ata Emre Akman'ın can verdiği olaydan sonra 17 yaşındaki E.Ö.'nün 6 ayrı suçtan sabıkasının olduğu ortaya çıkmış ve yeni bir tartışmanın da fitili ateşlenmişti.

Tutuklanan E.Ö. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme suçu'ndan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cinayet sonrası en çok tartışılan isimlerden biri de katil E.Ö.'nün yine cinayet hükümlüsü babası Orhan Ö. olmuştu. Cinayet sonrası önce gözaltına alınıp bırakılan ardından tutuklanan Orhan Ö. hakkında iddianame hazırlandı.

Cinayet sonrası en çok tartışılan isimlerden biri de katil E.Ö.'nün yine cinayet hükümlüsü babası Orhan Ö. olmuştu. Cinayet sonrası önce gözaltına alınıp bırakılan ardından tutuklanan Orhan Ö. hakkında iddianame hazırlandı.

Orhan Ö. için 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede; sanığın dini nikahla yaşadığı Sultan Durmaz ile ayrıldıktan sonra Durmaz'ı sürekli rahatsız ettiği, işlediği başka bir suçtan hükümlü olarak bulunduğu İzmir Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 Mayıs'ta izinli çıktığı belirtildi.

İddianamede; sanığın dini nikahla yaşadığı Sultan Durmaz ile ayrıldıktan sonra Durmaz'ı sürekli rahatsız ettiği, işlediği başka bir suçtan hükümlü olarak bulunduğu İzmir Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 Mayıs'ta izinli çıktığı belirtildi.

İzinli çıkan Orhan Ö.'nün Durmaz'ın yaşadığı evin önüne gelip, birilerinin başına bir iş geleceği yönünde tehdit ettiği de iddianamede yer aldı.

Ayrıca E.Ö.'nün olaydan önce aradığı Durmaz'a babası Orhan Ö.'nün talimatıyla kendisini öldüreceğini söylediği belirtildi.

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