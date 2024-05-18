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Cüneyt Özdemir, Öldürülen Ata Emre Akman’ın Annesini Gözyaşlarıyla Dinledi!

Cüneyt Özdemir, Öldürülen Ata Emre Akman’ın Annesini Gözyaşlarıyla Dinledi!

Cüneyt Özdemir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.05.2024 - 12:47

Üniversite öğrencisi kurye Ata Emre Akman, vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Öldürülen Akman’ın ailesi, gazeteci Cüneyt Özdemir’in yayınına konuk oldu. Cüneyt Özdemir, anne Zuhal Akman’ın isyanını gözleri dolarak dinledi.

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Balıkesir’de kuryelik yapan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 17 yaşında, daha önce 6 suç kaydı olan E.Ö. tarafından sokak ortasında defalarca kez bıçaklanarak öldürülmüştü.

Balıkesir’de kuryelik yapan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 17 yaşında, daha önce 6 suç kaydı olan E.Ö. tarafından sokak ortasında defalarca kez bıçaklanarak öldürülmüştü.

17 yaşındaki katil zanlısının babasının da başka bir cinayetten suçlu olduğu ve olayı da onun azmettirdiği iddia edilmiş, baba Orhan Özdemir de gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

17 yaşındaki katil zanlısının babasının da başka bir cinayetten suçlu olduğu ve olayı da onun azmettirdiği iddia edilmiş, baba Orhan Özdemir de gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

Ata Emre Akman’ın acılı ailesi, Cüneyt Özdemir’in kanalına konuk olarak suçluların bu kadar kısa sürede cezaevinden çıkmasına isyan etti.

Ata Emre Akman’ın acılı ailesi, Cüneyt Özdemir’in kanalına konuk olarak suçluların bu kadar kısa sürede cezaevinden çıkmasına isyan etti.

Cüneyt Özdemir de acılı ailenin sözlerini büyük bir üzüntü ile dinledi.

Cüneyt Özdemir de acılı ailenin sözlerini büyük bir üzüntü ile dinledi.

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