Üniversiteli Kurye Ata Emre'yi Öldüren Katilin İfadesi Ortaya Çıktı: “Beni Tersledi, Bıçakladım”

Balıkesir’de, zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün (17) ifadesi ortaya çıktı. E.Ö.'nün, 'Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım' dediği öğrenildi. Akman'ın, E.Ö.'nün bahsettiği Dönmez'e değil, başka bir daireye sipariş getirdiği ortaya çıktı.