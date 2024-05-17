Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Öldürülen Ata Emre Akman Cinayetinde Yeni Gelişme: Azmettirici Olduğu İddia Edilen Baba da Tutuklandı

Öldürülen Ata Emre Akman Cinayetinde Yeni Gelişme: Azmettirici Olduğu İddia Edilen Baba da Tutuklandı

Balıkesir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.05.2024 - 14:56

Harçlığını çıkarmak için kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, 17 yaşındaki E.Ö. tarafından vahşice öldürülmüştü. Akman’ın ailesi, olayı E.Ö’nün babasının yaptırdığını iddia etmişti. Bugün polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan 38 yaşındaki baba Orhan Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

20 yaşındaki üniversite öğrencisi kurye Ata Emre Akman’nın sokak ortasında vahşice öldürülmesi tüm Türkiye’yi üzüntüye boğmuştu.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi kurye Ata Emre Akman’nın sokak ortasında vahşice öldürülmesi tüm Türkiye’yi üzüntüye boğmuştu.

Ata Emre Akman’ın ailesi, 17 yaşındaki katil zanlısı E.Ö’yü babasının cinayete azmettirdiğini iddia etmişti.

Ata Emre Akman’ın ailesi, 17 yaşındaki katil zanlısı E.Ö’yü babasının cinayete azmettirdiğini iddia etmişti.

Acılı ailenin açıklamaları 👇

Polis ekipleri, baba Orhan Özdemir’i bugün yine gözaltına aldı. Orhan Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Özdemir, cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, baba Orhan Özdemir’i bugün yine gözaltına aldı. Orhan Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Özdemir, cezaevine gönderildi.

Katil zanlısının ifadesi 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
38
28
5
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın