Öldürülen Ata Emre Akman Cinayetinde Yeni Gelişme: Azmettirici Olduğu İddia Edilen Baba da Tutuklandı
Öldürülen Ata Emre Akman Cinayetinde Yeni Gelişme: Azmettirici Olduğu İddia Edilen Baba da Tutuklandı
Harçlığını çıkarmak için kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, 17 yaşındaki E.Ö. tarafından vahşice öldürülmüştü. Akman’ın ailesi, olayı E.Ö’nün babasının yaptırdığını iddia etmişti. Bugün polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan 38 yaşındaki baba Orhan Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
20 yaşındaki üniversite öğrencisi kurye Ata Emre Akman’nın sokak ortasında vahşice öldürülmesi tüm Türkiye’yi üzüntüye boğmuştu.
Ata Emre Akman’ın ailesi, 17 yaşındaki katil zanlısı E.Ö’yü babasının cinayete azmettirdiğini iddia etmişti.
Polis ekipleri, baba Orhan Özdemir’i bugün yine gözaltına aldı. Orhan Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Özdemir, cezaevine gönderildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın