Öldürülen Ata Emre Akman Cinayetinde Yeni Gelişme: Azmettirici Olduğu İddia Edilen Baba da Tutuklandı

Harçlığını çıkarmak için kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, 17 yaşındaki E.Ö. tarafından vahşice öldürülmüştü. Akman’ın ailesi, olayı E.Ö’nün babasının yaptırdığını iddia etmişti. Bugün polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan 38 yaşındaki baba Orhan Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.