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Üniversiteli Kurye Ata Emre Akman’ın Katili İçin İddianame Düzenlendi: 18 Yıl Ceza Alabilir

Üniversiteli Kurye Ata Emre Akman’ın Katili İçin İddianame Düzenlendi: 18 Yıl Ceza Alabilir

Balıkesir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 17:28

Balıkesir’de kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş götürdüğü apartmandan çıkınca 17 yaşındaki E.Ö’nün bıçaklı saldırısı sonrasında hayatını kaybetmişti. Savcılık, E.Ö için iddianameyi hazırladı. 18 yaşından küçük katil zanlısı E.Ö’nün 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istedi.

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Üniversiteli kurye Ata Emre Akman’ın vahşice katledilmesi tüm Türkiye’yi üzüntüye boğmuştu.

Üniversiteli kurye Ata Emre Akman’ın vahşice katledilmesi tüm Türkiye’yi üzüntüye boğmuştu.

17 yaşındaki E.Ö, Akman’ı bıçaklayarak öldürmüştü. E.Ö’nün babası da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

17 yaşındaki E.Ö, Akman’ı bıçaklayarak öldürmüştü. E.Ö’nün babası da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Savcılık, öldürülen Ata Emre Akman için iddianameyi hazırladı.

Savcılık, öldürülen Ata Emre Akman için iddianameyi hazırladı.

Savcılık, 18 yaşından küçük olan katil zanlısı E.Ö’nün, tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi.

Savcılık, 18 yaşından küçük olan katil zanlısı E.Ö’nün, tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi.

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