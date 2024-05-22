Üniversiteli Kurye Ata Emre Akman’ın Katili İçin İddianame Düzenlendi: 18 Yıl Ceza Alabilir
Üniversiteli Kurye Ata Emre Akman’ın Katili İçin İddianame Düzenlendi: 18 Yıl Ceza Alabilir
Balıkesir’de kuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş götürdüğü apartmandan çıkınca 17 yaşındaki E.Ö’nün bıçaklı saldırısı sonrasında hayatını kaybetmişti. Savcılık, E.Ö için iddianameyi hazırladı. 18 yaşından küçük katil zanlısı E.Ö’nün 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istedi.
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Üniversiteli kurye Ata Emre Akman’ın vahşice katledilmesi tüm Türkiye’yi üzüntüye boğmuştu.
17 yaşındaki E.Ö, Akman’ı bıçaklayarak öldürmüştü. E.Ö’nün babası da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Savcılık, öldürülen Ata Emre Akman için iddianameyi hazırladı.
Savcılık, 18 yaşından küçük olan katil zanlısı E.Ö’nün, tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi.
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