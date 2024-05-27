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Tüyler Ürperten Cinayette Yeni Gelişme: Parçalara Ayrılıp Çöpe Atılan Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Tüyler Ürperten Cinayette Yeni Gelişme: Parçalara Ayrılıp Çöpe Atılan Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Cinayet
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.05.2024 - 18:47

Pendik’te parçalara ayrılarak çöp konteynerine atılan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu belirlendi.

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Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde tüyler ürperten bir olay yaşanmıştı. Çöpte yemek arayan evsiz bir adamın ihbarı üzerine çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmuştu.

Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde tüyler ürperten bir olay yaşanmıştı. Çöpte yemek arayan evsiz bir adamın ihbarı üzerine çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulunmuştu.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin kafa derisinin yüzüldüğü ve 16 parçaya bölündüğü görüldü. Cesedin parçaları 4 ayrı sokaktaki 4 farklı çöp konteynerinden çıktı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin kafa derisinin yüzüldüğü ve 16 parçaya bölündüğü görüldü. Cesedin parçaları 4 ayrı sokaktaki 4 farklı çöp konteynerinden çıktı.

Vahşice öldürülen kişinin kimliği de ilerleyen saatlerde ortaya çıktı. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.

Vahşice öldürülen kişinin kimliği de ilerleyen saatlerde ortaya çıktı. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.

Öte yandan, haberi alarak olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan, haberi alarak olay yerine gelen kızı gözyaşlarına boğuldu.

Olay yeri görüntüleri

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