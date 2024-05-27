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İstanbul'da Tüyler Ürperten Olay: 4 Farklı Çöp Konteynerinde Kafa Derisi Yüzülmüş Erkek Cesedi!

İstanbul'da Tüyler Ürperten Olay: 4 Farklı Çöp Konteynerinde Kafa Derisi Yüzülmüş Erkek Cesedi!

Ceset
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.05.2024 - 16:01 Son Güncelleme: 27.05.2024 - 16:03

İstanbul'un Pendik ilçesinde çöp konteyneri içinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

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İstanbul Pendik'te, Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta, öğle saatlerinde sokakta yaşayan bir evsiz, çöp konteynerinde yemek ararken parçalara ayrılmış bir erkek cesedi buldu.

İstanbul Pendik'te, Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta, öğle saatlerinde sokakta yaşayan bir evsiz, çöp konteynerinde yemek ararken parçalara ayrılmış bir erkek cesedi buldu.

Evsiz vatandaşın olayı polise bildirdiği dakikalarda bölgedeki temizlik işçileri de başka bir konteynerde ceset parçalarıyla karşılaştı. Cesedin kafa derisinin yüzüldüğü, 16 parçaya bölündüğü görüldü.

Evsiz vatandaşın olayı polise bildirdiği dakikalarda bölgedeki temizlik işçileri de başka bir konteynerde ceset parçalarıyla karşılaştı. Cesedin kafa derisinin yüzüldüğü, 16 parçaya bölündüğü görüldü.

Bölgede hemen çöp toplamak yasaklandı. 4 sokakta, 4 farklı konteynerde bulunan cansız bedenin parçaları olay yeri inceleme ekiplerince incelenmeye başlandı.

Bölgede hemen çöp toplamak yasaklandı. 4 sokakta, 4 farklı konteynerde bulunan cansız bedenin parçaları olay yeri inceleme ekiplerince incelenmeye başlandı.

Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından parçalara ayrılan cansız bedenin N.S. isimli bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından parçalara ayrılan cansız bedenin N.S. isimli bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. 

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