İstanbul'da Tüyler Ürperten Olay: 4 Farklı Çöp Konteynerinde Kafa Derisi Yüzülmüş Erkek Cesedi!
İstanbul'da Tüyler Ürperten Olay: 4 Farklı Çöp Konteynerinde Kafa Derisi Yüzülmüş Erkek Cesedi!
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İstanbul Pendik'te, Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta, öğle saatlerinde sokakta yaşayan bir evsiz, çöp konteynerinde yemek ararken parçalara ayrılmış bir erkek cesedi buldu.
Evsiz vatandaşın olayı polise bildirdiği dakikalarda bölgedeki temizlik işçileri de başka bir konteynerde ceset parçalarıyla karşılaştı. Cesedin kafa derisinin yüzüldüğü, 16 parçaya bölündüğü görüldü.
Bölgede hemen çöp toplamak yasaklandı. 4 sokakta, 4 farklı konteynerde bulunan cansız bedenin parçaları olay yeri inceleme ekiplerince incelenmeye başlandı.
Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından parçalara ayrılan cansız bedenin N.S. isimli bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.
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