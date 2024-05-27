Bakan İbrahim Yumaklı'dan Sokak Köpekleri Verileri: Kaç Köpek Var, Kuduz Riski, Ne Kadar Saldırı Oluyor?
Bakan İbrahim Yumaklı'dan Sokak Köpekleri Verileri: Kaç Köpek Var, Kuduz Riski, Ne Kadar Saldırı Oluyor?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin verileri paylaştı ve 'Vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum' dedi.
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başıboş sokak köpekleri sorununun temelinde, hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen bir kişi veya kurumun olmamasının yattığını söyledi.
Bakan Yumaklı paylaşımında ayrıca sokak köpeği sayısı, kısırlaştırma oranları ve saldırılara ilişkin verileri verdi.
Bakan Yumaklı'nın paylaşımında öne çıkan bilgiler şu şekilde: 👇
1-) Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir.
2-) Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının %70’inin kısırlaştırılması ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir.
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3-) Dünya Sağlık Örgütü tarafından ülkemiz kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımlanmaktadır. Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır.
4-) Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikârdır.
5-) İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpma ile gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakası kayıtlara geçmiştir.
Bakan İbrahim Yumaklı'nın sokak köpekleriyle ilgili paylaşımı 👇
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