Hukukçu Fenerbahçeliler Harekete Geçti: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Hakkında Suç Duyurusu!
Hukukçu Fenerbahçeliler Harekete Geçti: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Hakkında Suç Duyurusu!
Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında "küfürlü tezahürat yaptığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
Okan Buruk, kutlamalarda Sezen Aksu'nun 'Şinanay' şarkısını küfürlü bir şekilde söyleyen taraftarlara eşlik etmişti 👇
Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nden, Buruk hakkında yapılan açıklamada şunlar dendi: 👇
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bu ezikller niye 5 yıldız koyuyo acaba ya...😁
Çok da kaale almasa mıydınız acaba? Okan Buruk neticede. Peh
fetönün eteğini yalayandan bu beklenir anca :D