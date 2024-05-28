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Hukukçu Fenerbahçeliler Harekete Geçti: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Hakkında Suç Duyurusu!

Hukukçu Fenerbahçeliler Harekete Geçti: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Hakkında Suç Duyurusu!

Okan Buruk
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.05.2024 - 13:08

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında "küfürlü tezahürat yaptığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında "küfürlü tezahürat yaptığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Okan Buruk, kutlamalarda Sezen Aksu'nun 'Şinanay' şarkısını küfürlü bir şekilde söyleyen taraftarlara eşlik etmişti 👇

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nden, Buruk hakkında yapılan açıklamada şunlar dendi: 👇

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nden, Buruk hakkında yapılan açıklamada şunlar dendi: 👇

'Dün akşam saatlerinde geleneksel ve sosyal medyada yayınlanan küfürlü tezahüratları nedeniyle Okan Buruk hakkında 6222 Sayılı Kanun’un 14 ve 22. maddeleri uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.'

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Melih Çakır

bu ezikller niye 5 yıldız koyuyo acaba ya...😁

Mary

Çok da kaale almasa mıydınız acaba? Okan Buruk neticede. Peh

Muhmet Siyah

fetönün eteğini yalayandan bu beklenir anca :D