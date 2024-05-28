Okan Buruk'un Küfürlü 'Şinanay' Performansına Ümit Özat'tan Sert Tepki Geldi: 'Bunlar FETÖ Taktiği, Ahlaksız'

Şampiyonluk kutlamalarında 'Şinanay' şarkısının küfürlü versiyonunu taraftarlarla birlikte söyleyen Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'a spor yorumcusu Ümit Özat'ta n sert tepki geldi.
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Galatasaray'ın Süper Lig'de aldığı 24. şampiyonluğu kutlamak için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlarla bir araya gelen Teknik Direktör Okan Buruk'un 'Şinanay' şarkısının küfürlü versiyonunu söylediği görülmüştü.
Okan Buruk'un şarkıya eşlik etmesine spor yorumcusu Ümit Özat'tan sert tepki geldi. Buruk'a 'ahlaksız' diyen Özat, "Eş**k kadar adamsın 52 yaşına geldin, 'Ananızı bilmem napsın Galatasaray' diyorsun. Sizin gibi usul diken, başarı gelene kadar sesini çıkarmayan... Bunların hepsi FETÖ taktiğidir bak ben size söyleyeyim. Dururlar dururlar, bir şampiyonluk yaşadılar mı kan kusar gibi kusarlar" dedi.
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