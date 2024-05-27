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Menzil Şeyhi Muhammed Fettah’ın oğlu Galip el-İhsan'dan Müritlerine 'Elektrikli' Ziyaret

Menzil Şeyhi Muhammed Fettah’ın oğlu Galip el-İhsan'dan Müritlerine 'Elektrikli' Ziyaret

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.05.2024 - 16:46

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Sık sık lüks araçlarıyla gündeme gelen Menzil Tarikatı'nın şeyhlerinden Muhammed Fettah’ın oğlu Galip el-İhsan, GVS (Gavs) plakalı Tesla aracıyla dergâhlardan birine ziyarete geldi. 

İhsan'ı karşılayan tarikat üyelerinin yine garip sesler çıkardığı duyuldu. 

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Sosyal medyada sıklıkla lüks araçlarıyla gelen Menzil Tarikatı geleneğini sürdürüyor. Son olarak Menzil Tarikatı'nın şeyhlerinden Muhammed Fettah’ın oğlu Galip el-İhsan, dergâhlardan birini ziyaret için Tesla marka elektrikli aracı seçti.

Sosyal medyada sıklıkla lüks araçlarıyla gelen Menzil Tarikatı geleneğini sürdürüyor. Son olarak Menzil Tarikatı'nın şeyhlerinden Muhammed Fettah’ın oğlu Galip el-İhsan, dergâhlardan birini ziyaret için Tesla marka elektrikli aracı seçti.

Aracın plakasının özel olarak (Gavs, 'velîler zümresinin başkanı ve insân-ı kâmil') anlamına gelen GVS olduğu görülürken, İhsan'ın içeriye girmesiyle birlikte müritlerin tuhaf sesler çıkardığı anlar da videoda yer aldı.

Aracın plakasının özel olarak (Gavs, 'velîler zümresinin başkanı ve insân-ı kâmil') anlamına gelen GVS olduğu görülürken, İhsan'ın içeriye girmesiyle birlikte müritlerin tuhaf sesler çıkardığı anlar da videoda yer aldı.

İşte o anlar 🎥

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