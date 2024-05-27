Ayaklarına Masaj Yapıp, Hediyeler Getirdiler... 13 Yaşındaki Çocuğun 'Tanrı' Olduğuna İnanan Tarikat

Sosyal medyada bir kullanıcı paylaştığı videoya 'Onun 13 yıl önce ölen bir 'Tanrı'nın reenkarnasyonu olduğuna inanıyorlar' notunu düştü.

Görüntülerde bir çocuğun etrafına toplanmış kalabalığın, onu hayran hayran izlediği görüldü. Çocuğun şeker paketini bile açamaması ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.