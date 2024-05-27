Ayaklarına Masaj Yapıp, Hediyeler Getirdiler... 13 Yaşındaki Çocuğun 'Tanrı' Olduğuna İnanan Tarikat

Sosyal medyada bir kullanıcı paylaştığı videoya 'Onun 13 yıl önce ölen bir 'Tanrı'nın reenkarnasyonu olduğuna inanıyorlar' notunu düştü.
Görüntülerde bir çocuğun etrafına toplanmış kalabalığın, onu hayran hayran izlediği görüldü. Çocuğun şeker paketini bile açamaması ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir sosyal medya kullanıcısının Twitter'da (X) paylaştığı görüntüler gündem oldu. Videoyu paylaşan @TaraBull808 isimli hesap ''Onun 13 yıl önce ölen bir 'Tanrı'nın reenkarnasyonu olduğuna inanıyorlar' notunu düştü.
Görüntülere yorum yapan diğer kullanıcılar durumu tiye alırken, bir kullanıcı 'Tanrı şeker paketini açmakta zorlanıyor' dedi. 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın