Telefonla Konuşurken Kayınvalidesinin Onu Dinlediği Fark Eden Gelinin Sürprizi

Kimi büyüklerimizin merakı bazen tat kaçırıcı olabiliyor. Hal böyle olunca ortaya ya gergin ya da komik anlar çıkıyor. Sürekli kayınvalidesinin kendisini dinlemesinden rahatsız olan kadın suçüstü yakalayınca o anları kayda aldı ve izleyenlerden kahkahaları topladı.