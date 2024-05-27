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Telefonla Konuşurken Kayınvalidesinin Onu Dinlediği Fark Eden Gelinin Sürprizi

Telefonla Konuşurken Kayınvalidesinin Onu Dinlediği Fark Eden Gelinin Sürprizi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 14:18

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Kimi büyüklerimizin merakı bazen tat kaçırıcı olabiliyor. Hal böyle olunca ortaya ya gergin ya da komik anlar çıkıyor. Sürekli kayınvalidesinin kendisini dinlemesinden rahatsız olan kadın suçüstü yakalayınca o anları kayda aldı ve izleyenlerden kahkahaları topladı.

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Tül kapalı olduğu için balkondan görünmediğini sanan teyze, pür dikkat gelinini dinliyordu.

Tül kapalı olduğu için balkondan görünmediğini sanan teyze, pür dikkat gelinini dinliyordu.

Kaydı başlatıp kayınvalidesini kayda alan kadın tülü açıp “Sen napıyorsun burada?” diyerek güldü.

Kaydı başlatıp kayınvalidesini kayda alan kadın tülü açıp “Sen napıyorsun burada?” diyerek güldü.

Kayınvalidesi ise oldukça profesyoneldi, anında toz bezini gösterip camı sildiğini söyledi ama çabası nafileydi.

Kayınvalidesi ise oldukça profesyoneldi, anında toz bezini gösterip camı sildiğini söyledi ama çabası nafileydi.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?
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