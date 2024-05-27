Şampiyonluk Esnasında Sipariş Götüren Kuryenin Trafikte Dans Ettiği Anlara Beğeniler Yağdı

Dün Konyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 3-1 skorla şampiyonluğu kazandı. Heyecan ve gerginlik dolu son günlerin ardından taraftarlar mutluluklarını sokaklarda buluşarak paylaştı. Ülkenin dört bir yanından kutlama anları viral olurken bir kuryenin sevincini izlerken tebessüm etmemek elde değildi.